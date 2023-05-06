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    РПЛ. «Ахмат» разгромил «Торпедо» (5:1) и вернулся в топ-5

    «Ахмат» в 26-м туре РПЛ крупно обыграл в Москве «Торпедо». В двух голах поучаствовали Мохамед Конате и Дарко Тодорович.

    Грозненцы поднялись на пятое место. «Торпедо» остался последним.

    У «Торпедо» одна победа в последних шести матчах.

    «Ахмат» не проигрывает «Торпедо» в Москве с 2005 года.

    Россия. РПЛ. 26-й тур

    Торпедо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:5 (0:3)

    Голы: 0:1 – Тодорович, 12; 0:2 – Конате, 19; 0:3 – Камилов, 38; 1:3 – Стефанович, 74; 1:4 – Диванович, 77; 1:5 – Агаларов, 90.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.05.2023 18:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +648

      Теркчанин 6 мая, 21:23

      Молодцы терекчане,надо бы и с Динамо так сыграть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18381

      paracetamol 6 мая, 19:02

      Торпеде уже ничего не надо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24685

      DOCTOR PENALTY 6 мая, 18:44

      Из Клотета сделали котлету. (((

      1
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      Рейтинг: +21330

      derrik2000 6 мая, 18:35

      Вроде торпедовцы и не стояли, а двигались, иногда даже что-то опасное у ворот грозненцев создавали... Середину поля не проиграли...
      А подиж ты - 1:5!
      Думаю. всё от того, что ИГРАЛА только где-то половина команды.
      Остальные просто перемещались по полю: так... чтобы Клотет не очень ругал...

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      Рейтинг: +22319

      Persona_non_Grata 6 мая, 18:30

      Тут не так давно некто И. Кутепов распинался, что Торпедо не вылетит из РПЛ - НУ НУ ...

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      Рейтинг: +2609

      serglider > Persona_non_Grata 6 мая, 21:11

      Да, то еще оракул-ясновидец))) Они уже давно вылетели, только не подозревали об этом.

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