РПЛ. «Ахмат» разгромил «Торпедо» (5:1) и вернулся в топ-5

«Ахмат» в 26-м туре РПЛ крупно обыграл в Москве «Торпедо». В двух голах поучаствовали Мохамед Конате и Дарко Тодорович.

Грозненцы поднялись на пятое место. «Торпедо» остался последним.

У «Торпедо» одна победа в последних шести матчах.

«Ахмат» не проигрывает «Торпедо» в Москве с 2005 года.

Россия. РПЛ. 26-й тур

Торпедо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:5 (0:3)

Голы: 0:1 – Тодорович, 12; 0:2 – Конате, 19; 0:3 – Камилов, 38; 1:3 – Стефанович, 74; 1:4 – Диванович, 77; 1:5 – Агаларов, 90.

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