Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Динамо» победило «Химки» (1:0) благодаря голу с пенальти на 96-й минуте

РПЛ. «Динамо» победило «Химки» (1:0) благодаря голу с пенальти на 96-й минуте

6 мая 2023, 16:02
18

«Динамо» на выезде минимально обыграло «Химки» со счетом 1:0 в 26-м туре РПЛ.

Единственный гол в матче забил Федор Смолов – он реализовал пенальти на 90+6-й минуте.

Химчане с 47-й минуты играли вдесятером после удаления Мори Гбане.

«Динамо» набрало 42 очка и поднялось с седьмого на пятое место в таблице РПЛ.

«Химки» остались на 15-й строчке в Премьер-лиге с 17 баллами.

Россия. РПЛ. 26-й тур

Химки – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Смолов (с пенальти), 90+6.

Удаление: Гбане, 47 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

Еще по теме:
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо» 1
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака» 10
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Химки
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1683378397
"«Динамо» победило «Химки» (1:0)" ПобедилО - это слишком громко. Химки подсели только последние минут 15-17. После удаления игрока. А так весь матч равная "игра". "Счёт на табло в пользу Динамо" - это правильно. Как я уже ранее писал, КАЧЕСТВО действий игрочишек на поле выравнивается. В сторону команд конца турнирной таблицы.
Ответить
Legion-o
1683378466
Произошло чудо! Обычно, когда Динамо получает численное большинство,оно непременно проигрывает... Но игра была уровня двух команд, кандидатов в низшую лигу. Динамо,просто ужас!
Ответить
Slavan52
1683378918
Играли не по времени, а до гола как в хоккее
Ответить
ААМ
1683379821
Надоели пенальти на 90-лохматых минутах.
Ответить
эд100
1683380407
ещё год назад был заметен явный спад у Карасёва, а сейчас он скатился до заурядного дворового. я ещё момента назначения пенальти не видел, но если это так как описано в трансляции к матчу..., ребята, надо закрывать к херам этот чемпионат. раздать золотые медали судейскому корпусу, и поганой метлой всех подальше от футбола.
Ответить
NewLife
1683382130
Даже моя жена расхохоталась. Антифутбол.))
Ответить
DOCTOR PENALTY
1683382327
Так мы скоро дойдём до пеналей на 196-й минуте.
Ответить
paracetamol
1683383654
Свистун долго ждал момента.
Ответить
Вомбат
1683396952
Динамо играло отрватительно, но у команды Химки очень тяжелая карма. Надеюсь, она очистится первой лигой.
Ответить
Главные новости
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
1
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
3
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
3
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
5
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
2
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
12
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
10
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
16:23
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Все новости
Все новости
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
19:16
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
18:49
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
1
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
12
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
10
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
22
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
16
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
9
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
5
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
14
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирскую команду
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
2
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
1
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
2
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
25
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
3
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
2
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+