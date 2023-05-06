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    • РПЛ. «Динамо» победило «Химки» (1:0) благодаря голу с пенальти на 96-й минуте

    РПЛ. «Динамо» победило «Химки» (1:0) благодаря голу с пенальти на 96-й минуте

    «Динамо» на выезде минимально обыграло «Химки» со счетом 1:0 в 26-м туре РПЛ.

    Единственный гол в матче забил Федор Смолов – он реализовал пенальти на 90+6-й минуте.

    Химчане с 47-й минуты играли вдесятером после удаления Мори Гбане.

    «Динамо» набрало 42 очка и поднялось с седьмого на пятое место в таблице РПЛ.

    «Химки» остались на 15-й строчке в Премьер-лиге с 17 баллами.

    Россия. РПЛ. 26-й тур

    Химки – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Смолов (с пенальти), 90+6.

    Удаление: Гбане, 47 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.05.2023 16:02
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    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12626

      Вомбат 6 мая, 21:15

      Динамо играло отрватительно, но у команды Химки очень тяжелая карма. Надеюсь, она очистится первой лигой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18381

      paracetamol 6 мая, 17:34

      Свистун долго ждал момента.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24685

      DOCTOR PENALTY 6 мая, 17:12

      Так мы скоро дойдём до пеналей на 196-й минуте.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18215

      NewLife 6 мая, 17:08

      Даже моя жена расхохоталась. Антифутбол.))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1301

      Болотоход 6 мая, 17:08

      Газпром че не ноете про 4 минуты переигранные???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2130

      ПалкоВводецъ (returned) > Болотоход 6 мая, 17:14

      Стыдоба за ментов. Но за хряков вдвойне стыдно. Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18073

      Barmaleushka > Болотоход 6 мая, 18:36

      Щас самое время сказать (по секрету) , что здесь чувствуется "рукагаспрома"(который организовал удаление , пенальти и сверхдополнительное время , ибо это выгодно Зениту ,) . Этажфсястраназнаит .
      Давай сенсационно-разоблачительные , неопровержимые "факты" .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1029

      эд100 6 мая, 16:40

      ещё год назад был заметен явный спад у Карасёва, а сейчас он скатился до заурядного дворового. я ещё момента назначения пенальти не видел, но если это так как описано в трансляции к матчу..., ребята, надо закрывать к херам этот чемпионат. раздать золотые медали судейскому корпусу, и поганой метлой всех подальше от футбола.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5536

      ААМ 6 мая, 16:30

      Надоели пенальти на 90-лохматых минутах.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12626

      Вомбат > ААМ 6 мая, 21:14

      А вы попросите защитников, чтобы не наступали соперникам на ногу в собственной штрафной на 90-х минутах. Вас они должны послушаться.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +752

      Янвapь 69 6 мая, 16:21

      Карасенко - элитный взяточник

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      Slavan52 6 мая, 16:15

      Играли не по времени, а до гола как в хоккее

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24685

      DOCTOR PENALTY > Slavan52 6 мая, 17:15

      )))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +752

      Янвapь 69 6 мая, 16:08

      Гы-Гы

      1
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