РПЛ. «Динамо» победило «Химки» (1:0) благодаря голу с пенальти на 96-й минуте

«Динамо» на выезде минимально обыграло «Химки» со счетом 1:0 в 26-м туре РПЛ.
Единственный гол в матче забил Федор Смолов – он реализовал пенальти на 90+6-й минуте.
Химчане с 47-й минуты играли вдесятером после удаления Мори Гбане.
«Динамо» набрало 42 очка и поднялось с седьмого на пятое место в таблице РПЛ.
«Химки» остались на 15-й строчке в Премьер-лиге с 17 баллами.
Россия. РПЛ. 26-й тур
Химки – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Смолов (с пенальти), 90+6.
Удаление: Гбане, 47 – нет.
Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением
Источник: «Бомбардир»