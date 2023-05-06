РПЛ. «Динамо» победило «Химки» (1:0) благодаря голу с пенальти на 96-й минуте

«Динамо» на выезде минимально обыграло «Химки» со счетом 1:0 в 26-м туре РПЛ.

Единственный гол в матче забил Федор Смолов – он реализовал пенальти на 90+6-й минуте.

Химчане с 47-й минуты играли вдесятером после удаления Мори Гбане.

«Динамо» набрало 42 очка и поднялось с седьмого на пятое место в таблице РПЛ.

«Химки» остались на 15-й строчке в Премьер-лиге с 17 баллами.

Россия. РПЛ. 26-й тур

Химки – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Смолов (с пенальти), 90+6.

Удаление: Гбане, 47 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением