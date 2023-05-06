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    «Химки» – «Динамо»: стартовые составы на 26-й тур РПЛ

    «Химки» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата России.

    • Игра пройдет на «Арене Химки».
    • Начало – в 14:00 мск.
    • «Химки» занимают 15-е место в таблице РПЛ, «Динамо» – 7-е.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Химки: Митрюшкин, Лысцов, Андраде, Голубович, Антич, Скворцов, Мирзов, Гулиев, Гбане, Бикел, Долгов.

    Динамо: Шунин, Фернандес, Даса, Майсторович, Скопинцев, Фомин, Захарян, Норманн, Гагнидзе, Смолов, Гладышев.

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    Источник: сайт РПЛ

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    06.05.2023 12:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9789

      САДЫЧОК 6 мая, 13:25

      Тренер Динамо-Вредитель !
      Защитник серб- уровень Пердива !

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