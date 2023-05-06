«Химки» – «Динамо»: стартовые составы на 26-й тур РПЛ

«Химки» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата России.
- Игра пройдет на «Арене Химки».
- Начало – в 14:00 мск.
- «Химки» занимают 15-е место в таблице РПЛ, «Динамо» – 7-е.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Химки: Митрюшкин, Лысцов, Андраде, Голубович, Антич, Скворцов, Мирзов, Гулиев, Гбане, Бикел, Долгов.
Динамо: Шунин, Фернандес, Даса, Майсторович, Скопинцев, Фомин, Захарян, Норманн, Гагнидзе, Смолов, Гладышев.
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Источник: сайт РПЛ