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Быстров призвал выгнать Гбане из «Химок»

7 мая 2023, 10:12
1

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров возмущен удалением полузащитника «Химок» Мори Гбане в матче 26-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

«Таких футболистов надо сразу выгонять, а у «Химок» они на протяжении всего сезона делают глупые фолы, удаляются, и ничего им за это нет. Потом нам рассказывают, что у нас некому играть. Пусть лучше другие играют, таких надо выгонять нафиг из команды.

Зачем они пришли? Они усилили «Химки»? Нет. «Химки» стали играть лучше? Нет. Зачем они их берут? Пусть пробуют 18‑летних. Они есть, просто надо правильно смотреть.

Карпину тоже говорили, что нет, но он же нашел, он доверил пацанам, и они ему отплатили тем же», – сказал Быстров.

  • Гбане в команде с лета.
  • «Химки» идут в зоне вылета.
  • Следующий соперник – «Спартак», с ним Гбане не сыграет.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Химки Быстров Владимир Гбане Мори
Комментарии (1)
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Мортус
1683481590
Володька, чем болтать, усилил бы своим талантом подмосковный суперклуб. В этом цирке тебе место найдут адназначна.
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