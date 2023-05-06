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  • Тяжесть «Динамо» этой весной: сложная победа над «Химками» прервала серию из двух поражений. Есть слухи об уходе тренера

Тяжесть «Динамо» этой весной: сложная победа над «Химками» прервала серию из двух поражений. Есть слухи об уходе тренера

6 мая 2023, 22:54
21

«Динамо» обыграло «Химки» в 26-м туре РПЛ. Для «Динамо» это был крайне тяжелый матч: несмотря на игру в большинстве во втором тайме, команда забил лишь в конце встрече и с пенальти. 1:0 в матче с аутсайдером подчеркивает сложности для «Динамо» этой весной.

Как «Динамо» выступает в весенней части сезона

В РПЛ статистика такая:

• Четыре победы: над «Крыльями», «Уралом», «Пари НН» и «Химками». Благодаря последней победе «Динамо» прервало двухматчевую серию из поражений.

• Ничья со «Спартаком».

• Поражения от «Краснодара», «Сочи», «Зенита» и «Факела».

• Общий счет – 11:14.

В Кубке тоже этой весной тоже было немало сложностей. 1-го марта была ничья с «Крыльями». Спустя две недели – тяжелый проход «Зенита» в серии пенальти. Позже – вылет от «Акрона», который тоже произошел в серии пенальти.

Матч «Динамо» с «Химками» открывал стартовую программу 26-го тура. После победы «Динамо» турнирная таблица выглядит так:

«Динамо» поднялось на пятую строчку. Но «Ахмат» в случае своей победы может перегнать его, а «Оренбург» и «Краснодар» – догнать. И такой вариант вряд ли устроит боссов «Динамо».

Появилась информация об уходе Йокановича – он относится к этому нормально

Контракт Славиши Йокановича истекает летом этого года, но, кажется, добиться его продления будет проблематично. Главная задача Йокановича на сегодняшний день – попасть в топ-3 таблицы РПЛ. Член совета директоров, отвечая на вопрос, точно ли Йоканович покинет клуб, если не достигнет цели, 28 апреля говорил:«Высока вероятность.

У него есть задача, о которой вы знаете. Также у нас у всех, у футбольного клуба «Динамо», есть задача – в последних пяти играх показать достойный футбол с положительным результатом. А дальше мы уже поговорим о том вопросе, который вас всех так интересует».

Сам Йоканович в тот же день говорил: «Готов ли я к отставке? Не знаю, что можно конкретно ответить на ваш вопрос. Я всегда мотивирован на своей должности.

У нас команда состоит из молодых игроков, и сложно найти баланс между качеством игры и результатом. Сегодня нельзя обвинять игроков по поводу их усилий, того желания, которое показала команда. Да, мы поплатились за свои ошибки, да, мы не нашли ключи к обороне соперника. Никогда не знаешь, что будет дальше.

В то же время я никогда не сдаюсь, я абсолютно мотивирован и сконцентрирован на предстоящей работе. Я согласен, что весной мы не показываем той игры, которую от нас ждут, и не показываем желаемые результаты».

В начале мая Sport24 заинсайдил: Йоканович уйдет из «Динамо», к тому же у него есть некоторые варианты. Во-первых, возвращение в «Партизан». Во-вторых, должность в сборной Сербии. В-третьих, переезд в Катар или Саудовскую Аравию.

Фото: официальный сайт «Динамо»

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Химки Йоканович Славиша
Комментарии (21)
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Garrincha58
1683383762
а осенью ктой то поговаривал мол мы Зениту составим конкуренцию
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моэм
1683387144
Вымучили 3 очка на последних минутах ....назвать победой этот результат язык не повернётся ....бедное несчастное Динамо .
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serglider
1683390861
Зовите обратно Шварца))) У Йокакановича все тухло... Игроки деградируют прямо на глазах, игра команды становится блеклая и вымученная.
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derrik2000
1683399177
Чё, до сих пор - СЛУХИ??? А то, что у яркой команды, коей Динамо было осенью, напрочь пропала ИГРА и хорошая спортивная злость, ЭТО не видно руководству клуба??? Норману места на поле не нашёл. НОРМАНУ!!! Главному заводиле Ростова! Не. Фуфлогон-шабашник ентот Йоканович. Ему бы в сериалах по шпиЁнов сниматься: внешность больно фактурная. ))
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evgevg13
1683427629
Шварц , не Шварц- но нынешнему "чуду" в Динамо делать нечего. Динамо Ставропольское- вот потолок его тренерского умения.( не в обиду болельщикам Динамо Ст.)
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