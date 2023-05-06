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    • Тяжесть «Динамо» этой весной: сложная победа над «Химками» прервала серию из двух поражений. Есть слухи об уходе тренера

    Тяжесть «Динамо» этой весной: сложная победа над «Химками» прервала серию из двух поражений. Есть слухи об уходе тренера

    «Динамо» обыграло «Химки» в 26-м туре РПЛ. Для «Динамо» это был крайне тяжелый матч: несмотря на игру в большинстве во втором тайме, команда забил лишь в конце встрече и с пенальти. 1:0 в матче с аутсайдером подчеркивает сложности для «Динамо» этой весной.

    Как «Динамо» выступает в весенней части сезона

    В РПЛ статистика такая:

    • Четыре победы: над «Крыльями», «Уралом», «Пари НН» и «Химками». Благодаря последней победе «Динамо» прервало двухматчевую серию из поражений.

    • Ничья со «Спартаком».

    • Поражения от «Краснодара», «Сочи», «Зенита» и «Факела».

    • Общий счет – 11:14.

    В Кубке тоже этой весной тоже было немало сложностей. 1-го марта была ничья с «Крыльями». Спустя две недели – тяжелый проход «Зенита» в серии пенальти. Позже – вылет от «Акрона», который тоже произошел в серии пенальти.

    Матч «Динамо» с «Химками» открывал стартовую программу 26-го тура. После победы «Динамо» турнирная таблица выглядит так:

    «Динамо» поднялось на пятую строчку. Но «Ахмат» в случае своей победы может перегнать его, а «Оренбург» и «Краснодар» – догнать. И такой вариант вряд ли устроит боссов «Динамо».

    Появилась информация об уходе Йокановича – он относится к этому нормально

    Контракт Славиши Йокановича истекает летом этого года, но, кажется, добиться его продления будет проблематично. Главная задача Йокановича на сегодняшний день – попасть в топ-3 таблицы РПЛ. Член совета директоров, отвечая на вопрос, точно ли Йоканович покинет клуб, если не достигнет цели, 28 апреля говорил:«Высока вероятность.

    У него есть задача, о которой вы знаете. Также у нас у всех, у футбольного клуба «Динамо», есть задача – в последних пяти играх показать достойный футбол с положительным результатом. А дальше мы уже поговорим о том вопросе, который вас всех так интересует».

    Сам Йоканович в тот же день говорил: «Готов ли я к отставке? Не знаю, что можно конкретно ответить на ваш вопрос. Я всегда мотивирован на своей должности.

    У нас команда состоит из молодых игроков, и сложно найти баланс между качеством игры и результатом. Сегодня нельзя обвинять игроков по поводу их усилий, того желания, которое показала команда. Да, мы поплатились за свои ошибки, да, мы не нашли ключи к обороне соперника. Никогда не знаешь, что будет дальше.

    В то же время я никогда не сдаюсь, я абсолютно мотивирован и сконцентрирован на предстоящей работе. Я согласен, что весной мы не показываем той игры, которую от нас ждут, и не показываем желаемые результаты».

    В начале мая Sport24 заинсайдил: Йоканович уйдет из «Динамо», к тому же у него есть некоторые варианты. Во-первых, возвращение в «Партизан». Во-вторых, должность в сборной Сербии. В-третьих, переезд в Катар или Саудовскую Аравию.

    Фото: официальный сайт «Динамо»

    Источник: «Бомбардир»

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    06.05.2023 22:54
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2033

      evgevg13 7 мая, 05:47

      Шварц , не Шварц- но нынешнему "чуду" в Динамо делать нечего. Динамо Ставропольское- вот потолок его тренерского умения.( не в обиду болельщикам Динамо Ст.)

      0
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      Рейтинг: +10

      xromovv89 7 мая, 01:50

      Зачем вы ведётесь на телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: Серебряный прогноз. Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ сюжет показывал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21330

      derrik2000 6 мая, 21:52

      Чё, до сих пор - СЛУХИ???
      А то, что у яркой команды, коей Динамо было осенью, напрочь пропала ИГРА и хорошая спортивная злость, ЭТО не видно руководству клуба???
      Норману места на поле не нашёл.
      НОРМАНУ!!!
      Главному заводиле Ростова!
      Не.
      Фуфлогон-шабашник ентот Йоканович.
      Ему бы в сериалах по шпиЁнов сниматься: внешность больно фактурная. ))

      4
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      Рейтинг: +2609

      serglider 6 мая, 19:34

      Зовите обратно Шварца))) У Йокакановича все тухло... Игроки деградируют прямо на глазах, игра команды становится блеклая и вымученная.

      3
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      Рейтинг: +2467

      моэм 6 мая, 18:32

      Вымучили 3 очка на последних минутах ....назвать победой этот результат язык не повернётся ....бедное несчастное Динамо .

      2
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      Рейтинг: +17502

      Garrincha58 6 мая, 17:36

      а осенью ктой то поговаривал мол мы Зениту составим конкуренцию

      0
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      ...
      Рейтинг: +11654

      alex1951 > Garrincha58 6 мая, 18:02

      Товарищ,мы предполагаем ,а Бог располагает...
      Помнишь ,как в том фильме ,,Джентельмены удачи,,
      Крамаров : Он же памятник ,кто ж его посадит...
      Это я про Зенит...Так ,что ты слегка мимо...) Некому сажать...Тоска...

      0
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      ...
      Рейтинг: +5592

      neim > alex1951 6 мая, 18:17

      Ну, при наличии Шварца в клубе, перспектива в принципе была и довольно не плохая.

      1
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      ...
      Рейтинг: +11654

      alex1951 > neim 6 мая, 19:15

      Сие есть сослагательное наклонение....Если бы ,да кабы...согласись....
      Зенит у нас ПАМЯТНИК! Без комментариев..И это многим настопиз***********))))

      0
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      Рейтинг: +11654

      alex1951 > neim 6 мая, 19:15

      Звездочки мои...)))

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      Рейтинг: +7975

      BarStep > alex1951 6 мая, 20:00

      Да и ху* с ними..

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      ...
      Рейтинг: +409

      orlovcar > neim 6 мая, 21:41

      при чем тут шварц? уход легионеров, особенно поляка, так и не восполнился. да и при Шварце прошлую весну провалили напрочь

      0
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      ...
      Рейтинг: +21330

      derrik2000 > alex1951 6 мая, 21:58

      Ну, здесь немного не согласен.
      Да. Зенит сейчас на первом месте и, возможно - если Газпром согласится башлять бразильцам - будет ТАМ и дальше.
      В 90-е на 1-м месте был Спартак.
      Но по ИГРЕ ЧЕМПИОНОМ! Полтора состава практически равных по мастерству игроков было у ОИРа. И в подавляющем большинстве НЕ иностранцев. А Зенит???
      Убери бразилов к ёматери и - ЧТО???
      Вообще ИГРЫ, командной игры у Зенита НЕТ от слова совсем.
      Так.... Немотивированный Урал без бразилов.
      Вот в ЭТОМ и разница "вечного" первого места между Спартаком и Зенитом.

      1
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      ...
      Рейтинг: +11654

      alex1951 > derrik2000 6 мая, 23:54

      А я про что? Те же яйца яйца ,только вид с боку!

      0
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      ...
      Рейтинг: +11654

      alex1951 > derrik2000 6 мая, 23:55

      Вам бы завтра себя показать ,в их логове ....
      Кстати цена вопроса ...Серебро... не согласен...
      Мое Динамо обоср......

      0
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      ...
      Рейтинг: +21330

      derrik2000 > alex1951 6 мая, 23:59

      Это я написал к тому, что в конце 90-х Спартак с "вечным чемпионством" был уже бельмом на глазу у барыг: СТАВКУ в тотализатор ПРОТИВ Спартака, ну, чтобы срубить БАБЛИЩА никак не получалось! Злые были - ужасть! Вот и нашли схему, как уничтожить КЛАССНУЮ, по европейским меркам, команду.
      Всё у них получилось, к сожалению... (((

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      ...
      Рейтинг: +21330

      derrik2000 > alex1951 7 мая, 00:02

      А ХТО, извини, завтра в Спартаке ИГРАТЬ-то будет???
      В КАКУЮ игру???
      Весной себя ентот "рыжеволосый" Спартак уже показал... (((
      Во всей "красе"... (((
      Только если прыгнут выше головы.
      Но на ИГРУ уже не надеюсь.
      Только на фарт.

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      ...
      Рейтинг: +5592

      neim > neim 7 мая, 01:49

      Потому и провалили, что Шварц прошлой весной был на "измене", сразу после старта весенней части чемпионата.
      Ну и конечно, игроки стали уходить ...

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      ...
      Рейтинг: +11654

      alex1951 > derrik2000 7 мая, 10:25

      Не горячись... игра начинается со счета 0:0....заряди себя оптимизмом...
      Надо ж на прощание дверью хлопнуть)))

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      ...
      Рейтинг: +21330

      derrik2000 > alex1951 7 мая, 11:47

      Мне, откровенно говоря, уже как-то по хер: старше стал и помудрел... )))
      Миллионы евро ПОЛУЧКИ - это У НИХ, а НЕ у меня.
      Поэтому, с чего, спрашивается, я за них должен переживать???
      Я так... у телевизора время проведу. )) А если что не понравится - переключу к бубеням и всё.

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      Рейтинг: +11654

      alex1951 > derrik2000 16 часов назад

      Как я тебя понимаю...приблизительно те же ощущения...хоть всю жисть за Динамо..
      Как сказал ,мой ,земеля старый Спартаковец ,мы сегодня у себя смотрели....Защита полное Гов....нищще... Потом усубили....я выразил ему соболезнование)))

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      Рейтинг: +21330

      derrik2000 > alex1951 16 часов назад

      Ага! )

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