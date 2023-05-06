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    • «Принципиально не упасть в грязь лицом»: Титов высказался о матче «Зенит» – «Спартак»

    «Принципиально не упасть в грязь лицом»: Титов высказался о матче «Зенит» – «Спартак»

    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от игры 26-го тура РПЛ против «Зенита».

    – Следующий матч «Спартак» проведет с «Зенитом». Смогут ли красно-белые даже в такой форме навязать бой?

    – Здесь принципиально «Спартаку» просто держать удар и не упасть в грязь лицом. Нужно сыграть в хороший футбол.

    Показать, что с таким «Зенитом» можно играть и в Санкт-Петербурге, мы это уже видели. Некоторые команды это показывали.

    Если у футболистов есть самолюбие, то для них этот матч станет проверкой – важно не дать «Зениту» стать чемпионом в матче с тобой.

    Игроки «Спартака» должны думать именно так. Думаю, футболисты это понимают. Я надеюсь, что чемпионства «Зенита» в воскресенье не случится.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.05.2023 10:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2406

      Январь 59 6 мая, 13:03

      Не надо принципиально падать лицом в грязь. Можно просто сесть в лужу. Можно жидко наложить в штаны, можно выглядеть мальчиками для битья. Можно просто выйти на поле с гордым выражением лица, пропустить не более Семи голов, и с гордостью уехать домой.

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      Рейтинг: +1758

      Suvorov51 6 мая, 12:52

      А что там смотреть, на сегодня питерская помойка как будто сильнее, так что результат известен, а вот как сыграют это дело другое, ясно, что свистун будет давать трели в сторону Спартака, но надо быть и к этому готовы, все видели как судья с Динамо дрожал, вот так будет и завтра

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      Рейтинг: +11573

      alp > Suvorov51 6 мая, 14:31

      а ты смешно шутишь!! умеешь! ))

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      Рейтинг: +2458

      alefreddy 6 мая, 12:34

      сказать и сделать две большие разницы посмотрим как будет

      1
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      Рейтинг: +21330

      derrik2000 6 мая, 11:20

      ПринципиальнО - это те поколения, которые с момента основания и ДО 2000-х.
      А сейчас всем на всё глубоко нас.р.а.ть и на клуб, и на команду.
      Начиная с участников и главного манагера и заканчивая последним игрочишкой.
      БАБЛО - их кумир.
      Причём бабла побольше, а работать... А на хрена, спрашивается, вообще работать, раз контракт подписан???
      Да... Вот такие дела...
      Ща бешеная башкирка и её хоп-компания будут доказывать, что, мол федунишка - спаситель, и если бы не он... )))))))))

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