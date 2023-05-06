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  • «Принципиально не упасть в грязь лицом»: Титов высказался о матче «Зенит» – «Спартак»

«Принципиально не упасть в грязь лицом»: Титов высказался о матче «Зенит» – «Спартак»

6 мая 2023, 10:37
3

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от игры 26-го тура РПЛ против «Зенита».

– Следующий матч «Спартак» проведет с «Зенитом». Смогут ли красно-белые даже в такой форме навязать бой?

– Здесь принципиально «Спартаку» просто держать удар и не упасть в грязь лицом. Нужно сыграть в хороший футбол.

Показать, что с таким «Зенитом» можно играть и в Санкт-Петербурге, мы это уже видели. Некоторые команды это показывали.

Если у футболистов есть самолюбие, то для них этот матч станет проверкой – важно не дать «Зениту» стать чемпионом в матче с тобой.

Игроки «Спартака» должны думать именно так. Думаю, футболисты это понимают. Я надеюсь, что чемпионства «Зенита» в воскресенье не случится.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Титов Егор
Комментарии (3)
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derrik2000
1683361213
ПринципиальнО - это те поколения, которые с момента основания и ДО 2000-х. А сейчас всем на всё глубоко нас.р.а.ть и на клуб, и на команду. Начиная с участников и главного манагера и заканчивая последним игрочишкой. БАБЛО - их кумир. Причём бабла побольше, а работать... А на хрена, спрашивается, вообще работать, раз контракт подписан??? Да... Вот такие дела... Ща бешеная башкирка и её хоп-компания будут доказывать, что, мол федунишка - спаситель, и если бы не он... )))))))))
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alefreddy
1683365681
сказать и сделать две большие разницы посмотрим как будет
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Январь 59
1683367385
Не надо принципиально падать лицом в грязь. Можно просто сесть в лужу. Можно жидко наложить в штаны, можно выглядеть мальчиками для битья. Можно просто выйти на поле с гордым выражением лица, пропустить не более Семи голов, и с гордостью уехать домой.
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