«Принципиально не упасть в грязь лицом»: Титов высказался о матче «Зенит» – «Спартак»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от игры 26-го тура РПЛ против «Зенита».
– Следующий матч «Спартак» проведет с «Зенитом». Смогут ли красно-белые даже в такой форме навязать бой?
– Здесь принципиально «Спартаку» просто держать удар и не упасть в грязь лицом. Нужно сыграть в хороший футбол.
Показать, что с таким «Зенитом» можно играть и в Санкт-Петербурге, мы это уже видели. Некоторые команды это показывали.
Если у футболистов есть самолюбие, то для них этот матч станет проверкой – важно не дать «Зениту» стать чемпионом в матче с тобой.
Игроки «Спартака» должны думать именно так. Думаю, футболисты это понимают. Я надеюсь, что чемпионства «Зенита» в воскресенье не случится.
- Матч пройдет 7 мая на «Газпром Арене».
- Начало – в 18:00 мск.
- «Зенит» досрочно станет чемпионом России, если победит «Спартак», а «Ростов» не обыграет «Факел».
Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением