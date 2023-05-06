«Принципиально не упасть в грязь лицом»: Титов высказался о матче «Зенит» – «Спартак»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от игры 26-го тура РПЛ против «Зенита».

– Следующий матч «Спартак» проведет с «Зенитом». Смогут ли красно-белые даже в такой форме навязать бой?

– Здесь принципиально «Спартаку» просто держать удар и не упасть в грязь лицом. Нужно сыграть в хороший футбол.

Показать, что с таким «Зенитом» можно играть и в Санкт-Петербурге, мы это уже видели. Некоторые команды это показывали.

Если у футболистов есть самолюбие, то для них этот матч станет проверкой – важно не дать «Зениту» стать чемпионом в матче с тобой.

Игроки «Спартака» должны думать именно так. Думаю, футболисты это понимают. Я надеюсь, что чемпионства «Зенита» в воскресенье не случится.

Матч пройдет 7 мая на «Газпром Арене».

Начало – в 18:00 мск.

«Зенит» досрочно станет чемпионом России, если победит «Спартак», а «Ростов» не обыграет «Факел».

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