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    • Малком пропустил тренировку «Зенита» за два дня до матча со «Спартаком»

    Малком пропустил тренировку «Зенита» за два дня до матча со «Спартаком»

    Вингер «Зенита» Малком не участвовал в тренировке команды в пятницу.

    Бразильцу с российским паспортом был предоставлен небольшой отдых.

    Несмотря на пропуск занятия, футболист должен сыграть со «Спартаком».

    • Матч 26-го тура РПЛ пройдет 7 мая на «Газпром Арене».
    • Начало – в 18:00 мск.
    • «Зенит» досрочно станет чемпионом России, если победит «Спартак», а «Ростов» не обыграет «Факел».
    • В активе Малкома 22+7 в 25 играх в этом сезоне РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.05.2023 08:33
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2609

      serglider 6 мая, 20:32

      Не успел стать россиянином, как тут же стал страдать синдромом хронической усталости, как и большенство аборигенов нашей огромной страны)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1758

      Suvorov51 6 мая, 12:57

      Ну пошла вонь из питерской помойки ,теперь Малком заболел и Баррису напился, а Клаудио понос замучил вот помойка хочет что то показать , а помойка она и есть помойка

      0
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      Рейтинг: +2458

      alefreddy 6 мая, 12:13

      россиянин что то устал

      1
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      Рейтинг: +2149

      jek718875 6 мая, 09:38

      Испугался народной команды и в кусты

      1
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      ...
      Рейтинг: +4673

      fakeid > jek718875 6 мая, 09:55

      не перевелись ещё дегенераты на земле русской. ты это доказал.

      3
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      Рейтинг: +22319

      Persona_non_Grata > fakeid 6 мая, 11:39

      А что в своей жизни доказал ты ? - Что для такой степени идиотизма, которую ты тут демонстрируешь, еще не придумали даже названия !!! )

      1
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      ...
      Рейтинг: +5044

      neveldomha > jek718875 6 мая, 11:55

      Лишь бы только свое хрю вставить по всюда

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      Рейтинг: +1758

      Suvorov51 > Persona_non_Grata 6 мая, 13:00

      Не обращай внимание, просто моя подруга из питерской помойки страдает словестным поносом, это болезнь дэбилки, так что бальная она у меня

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      Рейтинг: +18073

      Barmaleushka > neveldomha 6 мая, 14:50

      И "великий промквас" своё пёр везде вставляет .

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      Рейтинг: +22319

      Persona_non_Grata > Suvorov51 6 мая, 16:40

      Да много у них там таких - у одних понос, у других зависть к тем, кто хоть что-то вставить может )))

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