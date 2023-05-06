Малком пропустил тренировку «Зенита» за два дня до матча со «Спартаком»

Вингер «Зенита» Малком не участвовал в тренировке команды в пятницу.
Бразильцу с российским паспортом был предоставлен небольшой отдых.
Несмотря на пропуск занятия, футболист должен сыграть со «Спартаком».
- Матч 26-го тура РПЛ пройдет 7 мая на «Газпром Арене».
- Начало – в 18:00 мск.
- «Зенит» досрочно станет чемпионом России, если победит «Спартак», а «Ростов» не обыграет «Факел».
- В активе Малкома 22+7 в 25 играх в этом сезоне РПЛ.
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Источник: «Спорт-Экспресс»