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    • Черчесов с «Ференцварошем» второй раз подряд выиграл чемпионат Венгрии

    Черчесов с «Ференцварошем» второй раз подряд выиграл чемпионат Венгрии

    «Ференцварош» официально оформил чемпионство в Венгрии. Это случилось после потери очков «Кечкемета» – ближайшего преследователя – в матче 30-го тура против «Гонведа» (0:1).

    Таким образом, «Ференцварош» второй раз подряд взял чемпионат под руководством россиянина Станислава Черчесова.

    • Это 5-е чемпионство подряд для «Ференцвароша» (34-е в истории).
    • Черчесов в клубе с 2021 года.
    • В апреле сообщалось, что пригласить тренера может «Динамо».

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.05.2023 21:50
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