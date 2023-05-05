Черчесов с «Ференцварошем» второй раз подряд выиграл чемпионат Венгрии

«Ференцварош» официально оформил чемпионство в Венгрии. Это случилось после потери очков «Кечкемета» – ближайшего преследователя – в матче 30-го тура против «Гонведа» (0:1).

Таким образом, «Ференцварош» второй раз подряд взял чемпионат под руководством россиянина Станислава Черчесова.

Это 5-е чемпионство подряд для «Ференцвароша» (34-е в истории).

Черчесов в клубе с 2021 года.

В апреле сообщалось, что пригласить тренера может «Динамо».

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