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    «Урал» финансово помог пострадавшим от пожаров

    В Свердловской области случились несколько пожаров. «Урал» не остался в стороне и вложился в помощь пострадавшим.

    Игроки, тренеры, руководство и персонал клуба собрали деньги в «общий котел» и перевели их в фонд, который занимается помощью погорельцам.

    «Страшно потерять крышу над головой. Надеемся, что хотя бы частично поможем жителям Сосьвы и других посeлков справиться с навалившейся на них бедой», – сказал главный тренер команды Виктор Гончаренко.

    Всего собрано порядка 600 тысяч рублей.

    • «Урал» идет в РПЛ 11-м.
    • Команда продолжает борьбу за Кубок России.
    • В 26-м туре РПЛ «Урал» сыграет с «Пари НН».

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    Источник: телеграм-канал E1.ru

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    05.05.2023 19:33
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