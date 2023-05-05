«Урал» финансово помог пострадавшим от пожаров

В Свердловской области случились несколько пожаров. «Урал» не остался в стороне и вложился в помощь пострадавшим.

Игроки, тренеры, руководство и персонал клуба собрали деньги в «общий котел» и перевели их в фонд, который занимается помощью погорельцам.

«Страшно потерять крышу над головой. Надеемся, что хотя бы частично поможем жителям Сосьвы и других посeлков справиться с навалившейся на них бедой», – сказал главный тренер команды Виктор Гончаренко.

Всего собрано порядка 600 тысяч рублей.

«Урал» идет в РПЛ 11-м.

Команда продолжает борьбу за Кубок России.

В 26-м туре РПЛ «Урал» сыграет с «Пари НН».

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