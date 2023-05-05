Карпин отреагировал на решение КДК РФС по его удалению в матче «Спартак» – «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал вердикт контрольно‑дисциплинарного комитета РФС.

Карпин был удален в концовке матча со «Спартаком» (1:1) неделю назад.

Он активно спорил с главным арбитром Кириллом Левниковым.

КДК оштрафовал тренера, но решил не наказывать его дополнительной дисквалификацией.

«Я предполагал, что так и будет. Смысл спрашивать про штраф? Если не согласен с ним, то ничего не поменяется», – сказал Карпин.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением