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    • Карпин отреагировал на решение КДК РФС по его удалению в матче «Спартак» – «Ростов»

    Карпин отреагировал на решение КДК РФС по его удалению в матче «Спартак» – «Ростов»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал вердикт контрольно‑дисциплинарного комитета РФС.

    • Карпин был удален в концовке матча со «Спартаком» (1:1) неделю назад.
    • Он активно спорил с главным арбитром Кириллом Левниковым.
    • КДК оштрафовал тренера, но решил не наказывать его дополнительной дисквалификацией.

    «Я предполагал, что так и будет. Смысл спрашивать про штраф? Если не согласен с ним, то ничего не поменяется», – сказал Карпин.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    05.05.2023 18:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1299

      Болотоход 5 мая, 19:18

      Валерка верим.

      0
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      Рейтинг: +532

      lipatov32 5 мая, 18:48

      Два Говна - Карпин и КДК!)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +752

      Янвapь 69 > lipatov32 5 мая, 19:06

      Любишь в какахах валяться, псина сутулая ?

      1
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