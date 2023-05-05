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    • Карпин избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче со «Спартаком»

    Карпин избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче со «Спартаком»

    Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС определился с наказанием для Валерия Карпина.

    • Главный тренер «Ростова» был удален в концовке матча со «Спартаком» (1:1) неделю назад.
    • Он активно спорил с главным арбитром Кириллом Левниковым.

    «За выход за пределы техзоны Карпин оштрафован на 30 тысяч рублей. За демонстративное несогласие с действиями судьи. Мы запросили рапорт Левникова, где он указал, что Карпин не использовал ненормативную лексику и оскорбления в сторону судейской бригады.

    Валерий Георгиевич подтвердил, что вышел на поле и задал Левникову несколько вопросов в эмоциональной манере, но без оскорблений.

    Далее мы посмотрели записать основного вещателя. В подтрибунке Карпин выкрикнул на эмоциях ненормативную лексику, но не в адрес судейской бригады.

    В связи со всеми обстоятельствами приняли решение не применять к Карпину дополнительную дисквалификацию. За неспортивное поведение штраф Карпину 60 тысяч рублей», – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.05.2023 16:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +885

      rac531 5 мая, 18:53

      Погрозили пальчиком)))))
      Он же не Тедеско или Абаскаль!
      ЭТО СОВСЕМ ДРУГОЕ!)))

      1
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      Рейтинг: +752

      Янвapь 69 > Янвapь 69 5 мая, 19:15

      Другое - это когда не удаляют дельфина - Соболева, который в матче с колхозом чуть человека не убил, затем этот неприкосновенный фантом забивает гол в придуманное судьёй время и также играет в золотом матче с Зенитом, в котором по совокупности играть не должен !

      Также другое - это когда в пяти последних матчах хряки пробили шесть пенальти, которые напрямую повлияли на результаты игр, обеспечив хрякам в совокупности 2+2+1+1=6 очков, которых у них не должно было быть

      Иди придурок пиши свои экономические сказки для малолетних дебилов и не лезь, свиноамёба, в футбол, если нихера ничего в нём не понимаешь

      2
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      Рейтинг: +190

      timon2401 > Янвapь 69 5 мая, 19:24

      а х.у.й.ли ты не считаешь сколько после зимы очков Спартаку не засчитали??? и сколько чистых голов Соболева не засчитали!? или памать заканчивается только когда в пользу Спартака???

      1
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      Рейтинг: +752

      Янвapь 69 > Янвapь 69 5 мая, 19:30

      Шо ты мелешь, вафля ? Шо те там не защитали, долги твои в рыгаловке у подъезда или отработку на трассе ?

      0
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      Рейтинг: +190

      timon2401 > Янвapь 69 5 мая, 21:48

      тебя в детстве что ли опускали что ты пиксально пытаешься тут самовыражаться))) хотя судя по твоему общению это простительно

      2
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      Рейтинг: +752

      Янвapь 69 > Янвapь 69 5 мая, 21:51

      Рыло, если сильно полыхает, то не надо тут заполошно хрюкать, просто сядь жопой в лужу и потуши

      0
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      Рейтинг: +55776

      MaxRnD 5 мая, 17:48

      Ага, а кроту Левникову за "спортивное" поведение выписать премию

      3
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