Карпин избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче со «Спартаком»

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС определился с наказанием для Валерия Карпина.

Главный тренер «Ростова» был удален в концовке матча со «Спартаком» (1:1) неделю назад.

Он активно спорил с главным арбитром Кириллом Левниковым.

«За выход за пределы техзоны Карпин оштрафован на 30 тысяч рублей. За демонстративное несогласие с действиями судьи. Мы запросили рапорт Левникова, где он указал, что Карпин не использовал ненормативную лексику и оскорбления в сторону судейской бригады.

Валерий Георгиевич подтвердил, что вышел на поле и задал Левникову несколько вопросов в эмоциональной манере, но без оскорблений.

Далее мы посмотрели записать основного вещателя. В подтрибунке Карпин выкрикнул на эмоциях ненормативную лексику, но не в адрес судейской бригады.

В связи со всеми обстоятельствами приняли решение не применять к Карпину дополнительную дисквалификацию. За неспортивное поведение штраф Карпину 60 тысяч рублей», – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

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