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    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Денисов жестко высказался об уровне РПЛ

    Экс-полузащитник «Зенита» Игорь Денисов раскритиковал чемпионат России.

    «К сожалению, вообще не испытываю никакого интереса к чемпионату России. Его уровень очень сильно упал.

    Когда удается увидеть какие-то матчи, понимаю, что я мог бы прямо сейчас без подготовки выйти на поле и выступить не хуже.

    Уровень интенсивности крайне низкий по сравнению с ведущими лигами Европы. И понятно почему: уехали многие ведущие футболисты и тренеры, у оставшихся нет мотивации.

    У нас сейчас есть первое место и два последних. А за что играют остальные», – сказал Денисов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.05.2023 17:36
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +484

      Vratarь 5 мая, 22:17

      А раньше уровень был - аж, зашкаливал, да? Все кубки брали, сборная раскатывала всех, да? Видимо, Игорёк, с памятью проблема. Что в нашем футболе за последние 30 лет было, что? "Смена" вырастила полкоманды один раз, и пару кубков УЕФА с этим поколением и варягами-помощниками взяли. Всё. Какой уровень мы потеряли? Его и не было уже давно. Половина людей на стадионах и не помнит никакого иного уровня. "Упал", ага-ага.

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      Рейтинг: +354

      dauzhhhhh > Vratarь 5 мая, 22:29

      и пару кубков УЕФА====А таперича и этого не будет.Спасибо пукину.

      0
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      Рейтинг: +484

      Vratarь > dauzhhhhh 6 мая, 11:31

      Читать научись, а потом уж писать

      0
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      Рейтинг: +354

      dauzhhhhh 5 мая, 21:32

      Уважаю Денисова за то, что он против в.ойны.

      0
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      Рейтинг: +1278

      Таврида > dauzhhhhh 6 мая, 17:04

      Уважаю тебя, когда ты сдохнешь.

      0
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      Рейтинг: +354

      dauzhhhhh > dauzhhhhh 6 мая, 17:22

      Я там коммент про Крым написал под статьей --Мостовой ответил на приглашение поработать в детском клубе из Крыма...Ты ж вроде оттуда, хотя написал шо сбёг оттедова. Но все равно, метнись, посмотри..Подтверди факты .Ты ж типа местный.)))

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      Рейтинг: +68041

      portero 5 мая, 20:35

      Тут важнее тема про детский футбол, а уровень без участия в ЕК нельзя оценить объективно, высоким этот уровень не был никогда....
      А про иносранцев, вопрос хваленому галицкому ??? Накой он их даже сейчас пачками покупает????

      1
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      Рейтинг: +427

      АлексМак 5 мая, 19:55

      Молодец Гарик,- всегда был принципиальным мужиком!

      2
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      Рейтинг: +4207

      raritet 5 мая, 19:18

      Все правильно, Гарик. Я бы еще заметил, что очень здорово повлияло дозволенность многим гастарбайтерам покинуть клубы не выполнив свои контракты. И получается , что в такой ситуации лучше вооще не было бы в клубах иностранцах и наигрывались бы свои игроки. .Но самое главное , конечно же , мотивации. Как только отцепили наш РПЛ от участия в Еврокубках , то и так низкий уровень нашего дыр-дыра упал вообще ниже плинтусов. Когда смотришь некоторые матчи и нападающие из 10 стопроцентных не могут и одного мяча закатить, то невольно думаешь : А ведь эти люди получают миллионы, приезжают на тренировки на Мозератти. И за что они тогда получают? За то, что у них такая крутая тачка?

      2
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      Рейтинг: +1278

      Таврида 5 мая, 18:13

      Ну упал и упал, хрен с ним, мы что, футбол перестанем смотреть? Скоро чемпионат района, я в нем даже лично поучаствую. Денисов, иди нах.

      1
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      Рейтинг: +22319

      Persona_non_Grata > Таврида 5 мая, 19:37

      А еще я думаю надо запретить трансляцию игр европейских чемпионатов и евро кубков, так как там играют сплошь недружественные страны !!! Опять же не видя как они играют, нам не с чем будет сравнивать и наш футбол не будет смотреться таким убогим !!! ))) Лучше начать трансляцию игр африканских стран и глядя на них какая никакая гордость проснется за наших, опять же - они наши друзья !!! )))

      2
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      Рейтинг: +9789

      САДЫЧОК > Таврида 5 мая, 19:52

      Чемпионат района смотри сам !
      От , тебя сквозит Идиотизмом !

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      Рейтинг: +1278

      Таврида > САДЫЧОК 6 мая, 17:01

      Почему либерассня больше 2% на выборах не набирает?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9789

      САДЫЧОК > Таврида 6 мая, 19:58

      И те и другие против тебя , меня и всех.

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      Рейтинг: +1278

      Таврида > САДЫЧОК 6 мая, 20:49

      Что скажешь о британских холопах, им сегодня реального царя назначили, а не то что ты тут гавкаешь.

      0
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      Рейтинг: +9789

      САДЫЧОК > Таврида 7 мая, 00:01

      Не смотрю такую гадость и ты мусор из головы выкинь !

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      Рейтинг: +22319

      Persona_non_Grata 5 мая, 18:11

      Создали искусственно один клуб путем неограниченного вливания государственного бюджета, тащат за уши лояльные судьи, ... - откуда же может быть конкуренция и мотивация борьбы за золото ???((( Побарахтался Спартак первый круг и сдох - ни ресурсов, ни подбора игроков ( а это финансы ) не хватило (((

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      Рейтинг: +3632

      ФК Пупсик > Persona_non_Grata 5 мая, 18:16

      Видно мало лукойл влил в свой нефтяной проект! Стыдно за сырдых!!!

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      Рейтинг: +434

      НикКин 5 мая, 18:00

      Вот все правильно сказал только дурак говно расхваливает

      2
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