Денисов жестко высказался об уровне РПЛ

Экс-полузащитник «Зенита» Игорь Денисов раскритиковал чемпионат России.

«К сожалению, вообще не испытываю никакого интереса к чемпионату России. Его уровень очень сильно упал.

Когда удается увидеть какие-то матчи, понимаю, что я мог бы прямо сейчас без подготовки выйти на поле и выступить не хуже.

Уровень интенсивности крайне низкий по сравнению с ведущими лигами Европы. И понятно почему: уехали многие ведущие футболисты и тренеры, у оставшихся нет мотивации.

У нас сейчас есть первое место и два последних. А за что играют остальные», – сказал Денисов.

38-летний футболист завершил карьеру в мае 2019 года.

Помимо «Зенита» Денисов выступал за «Анжи», «Динамо» и «Локомотив».

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