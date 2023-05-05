Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Денисов жестко высказался об уровне РПЛ

5 мая 2023, 17:36
13

Экс-полузащитник «Зенита» Игорь Денисов раскритиковал чемпионат России.

«К сожалению, вообще не испытываю никакого интереса к чемпионату России. Его уровень очень сильно упал.

Когда удается увидеть какие-то матчи, понимаю, что я мог бы прямо сейчас без подготовки выйти на поле и выступить не хуже.

Уровень интенсивности крайне низкий по сравнению с ведущими лигами Европы. И понятно почему: уехали многие ведущие футболисты и тренеры, у оставшихся нет мотивации.

У нас сейчас есть первое место и два последних. А за что играют остальные», – сказал Денисов.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

Еще по теме:
Денисов покинул «Зенит» 7
Кержаков рассказал, как попал в дубль «Зенита» из-за Денисова
«Спартак» вместе с Быстровым хотел подписать Аршавина и Денисова 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Денисов Игорь
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
НикКин
1683298842
Вот все правильно сказал только дурак говно расхваливает
Ответить
Persona_non_Grata
1683299495
Создали искусственно один клуб путем неограниченного вливания государственного бюджета, тащат за уши лояльные судьи, ... - откуда же может быть конкуренция и мотивация борьбы за золото ???((( Побарахтался Спартак первый круг и сдох - ни ресурсов, ни подбора игроков ( а это финансы ) не хватило (((
Ответить
Таврида
1683299618
Ну упал и упал, хрен с ним, мы что, футбол перестанем смотреть? Скоро чемпионат района, я в нем даже лично поучаствую. Денисов, иди нах.
Ответить
raritet
1683303536
Все правильно, Гарик. Я бы еще заметил, что очень здорово повлияло дозволенность многим гастарбайтерам покинуть клубы не выполнив свои контракты. И получается , что в такой ситуации лучше вооще не было бы в клубах иностранцах и наигрывались бы свои игроки. .Но самое главное , конечно же , мотивации. Как только отцепили наш РПЛ от участия в Еврокубках , то и так низкий уровень нашего дыр-дыра упал вообще ниже плинтусов. Когда смотришь некоторые матчи и нападающие из 10 стопроцентных не могут и одного мяча закатить, то невольно думаешь : А ведь эти люди получают миллионы, приезжают на тренировки на Мозератти. И за что они тогда получают? За то, что у них такая крутая тачка?
Ответить
АлексМак
1683305726
Молодец Гарик,- всегда был принципиальным мужиком!
Ответить
portero
1683308116
Тут важнее тема про детский футбол, а уровень без участия в ЕК нельзя оценить объективно, высоким этот уровень не был никогда.... А про иносранцев, вопрос хваленому галицкому ??? Накой он их даже сейчас пачками покупает????
Ответить
Vratarь
1683314226
А раньше уровень был - аж, зашкаливал, да? Все кубки брали, сборная раскатывала всех, да? Видимо, Игорёк, с памятью проблема. Что в нашем футболе за последние 30 лет было, что? "Смена" вырастила полкоманды один раз, и пару кубков УЕФА с этим поколением и варягами-помощниками взяли. Всё. Какой уровень мы потеряли? Его и не было уже давно. Половина людей на стадионах и не помнит никакого иного уровня. "Упал", ага-ага.
Ответить
Главные новости
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
2
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
1
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
4
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
12
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
9
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
16:23
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Все новости
Все новости
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
18:49
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
1
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
6
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
5
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
22
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
14
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
9
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
5
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
14
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирскую команду
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
2
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
1
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
24
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
3
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
1
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
6
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+