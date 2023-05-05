Мбаппе станет капитаном «ПСЖ» – у Маркиньоса отобрали повязку сразу после продления контракта

ПСЖ заразная команда, её надо обходить стороной. Вот вам и ответ о том, кто принял решение наказать Месси. Гальтье чётко сказал, что это не он, и что его поставили перед фактом. Значит Кильянушка постарался.
Летом в «ПСЖ» сменится капитан команды.
Капитанскую повязку получит нападающий Килиан Мбаппе.
24-летний француз станет капитаном вместо Маркиньоса.
Бразильского защитника поставили перед фактом сразу после того, как он продлил контракт с клубом.
Маркиньос был шокирован такой новостью, хоть и подозревал, что подобное может случиться.
«ПСЖ» объяснит смену капитана снижением нагрузки и давления на Маркиньоса, но главная причина – это требование Мбаппе.
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