Мбаппе станет капитаном «ПСЖ» – у Маркиньоса отобрали повязку сразу после продления контракта

Летом в «ПСЖ» сменится капитан команды.
Капитанскую повязку получит нападающий Килиан Мбаппе.
24-летний француз станет капитаном вместо Маркиньоса.
Бразильского защитника поставили перед фактом сразу после того, как он продлил контракт с клубом.
Маркиньос был шокирован такой новостью, хоть и подозревал, что подобное может случиться.
«ПСЖ» объяснит смену капитана снижением нагрузки и давления на Маркиньоса, но главная причина – это требование Мбаппе.
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Источник: твиттер журналиста Джона Джонса