Мбаппе станет капитаном «ПСЖ» – у Маркиньоса отобрали повязку сразу после продления контракта

Летом в «ПСЖ» сменится капитан команды.

Капитанскую повязку получит нападающий Килиан Мбаппе.

24-летний француз станет капитаном вместо Маркиньоса.

Бразильского защитника поставили перед фактом сразу после того, как он продлил контракт с клубом.

Маркиньос был шокирован такой новостью, хоть и подозревал, что подобное может случиться.

«ПСЖ» объяснит смену капитана снижением нагрузки и давления на Маркиньоса, но главная причина – это требование Мбаппе.

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