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    • Мбаппе станет капитаном «ПСЖ» – у Маркиньоса отобрали повязку сразу после продления контракта

    Мбаппе станет капитаном «ПСЖ» – у Маркиньоса отобрали повязку сразу после продления контракта

    Летом в «ПСЖ» сменится капитан команды.

    Капитанскую повязку получит нападающий Килиан Мбаппе.

    24-летний француз станет капитаном вместо Маркиньоса.

    Бразильского защитника поставили перед фактом сразу после того, как он продлил контракт с клубом.

    Маркиньос был шокирован такой новостью, хоть и подозревал, что подобное может случиться.

    «ПСЖ» объяснит смену капитана снижением нагрузки и давления на Маркиньоса, но главная причина – это требование Мбаппе.

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    Источник: твиттер журналиста Джона Джонса

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    05.05.2023 14:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1180

      Александр52 5 мая, 19:32

      ПСЖ заразная команда, её надо обходить стороной. Вот вам и ответ о том, кто принял решение наказать Месси. Гальтье чётко сказал, что это не он, и что его поставили перед фактом. Значит Кильянушка постарался.

      1
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      Рейтинг: +33

      ololoshaOLOLOEV 5 мая, 16:33

      Зачем Величайший перешел в этот кал клуб?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1857

      Artemka444 5 мая, 15:42

      ПСЖ говнище полное!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +149

      JIEGEHDA 5 мая, 15:38

      А вы пишите про Месси . Мол дурак . Клуб надо уважать . Какой клуб?? Не тот про что пишут сверху? Завтра попросит начальника или гендиректора . Тоже отдадут . ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1029

      эд100 5 мая, 15:05

      черепашка плохо кончит...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +101420

      zigbert 5 мая, 15:04

      Если это действительно так то требование Мбаппе не вызывает уважения.

      4
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      Рейтинг: +91

      Inkvizitor@ 5 мая, 14:54

      ****** разбушевался

      1
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