Президент «Торпедо» заявил, что через пять лет клуб должен бороться за чемпионство в РПЛ

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, каким видит клуб через пять лет.
– «Торпедо» будет клубом со стабильной, успешной академией, выпускники которой привлекаются в сборные России разных возрастов, в том числе главную команду. Они играют в основе «Торпедо», переходят в ведущие команды России и за рубежом.
А «Торпедо» находится в верхней части таблицы и готово бороться за медали и титул.
– А в еврокубках играть будет?
– Сначала нужно ответить на вопрос, будет ли российский футбол в еврокубках. В любом случае будем стремиться занимать еврокубковые места.
- «Торпедо» замыкает турнирную таблицу РПЛ.
- Отставание от зоны переходных матчей – 8 очков.
Источник: Sport24