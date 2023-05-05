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    • Президент «Торпедо» заявил, что через пять лет клуб должен бороться за чемпионство в РПЛ

    Президент «Торпедо» заявил, что через пять лет клуб должен бороться за чемпионство в РПЛ

    Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, каким видит клуб через пять лет.

    – «Торпедо» будет клубом со стабильной, успешной академией, выпускники которой привлекаются в сборные России разных возрастов, в том числе главную команду. Они играют в основе «Торпедо», переходят в ведущие команды России и за рубежом.

    А «Торпедо» находится в верхней части таблицы и готово бороться за медали и титул.

    – А в еврокубках играть будет?

    – Сначала нужно ответить на вопрос, будет ли российский футбол в еврокубках. В любом случае будем стремиться занимать еврокубковые места.

    • «Торпедо» замыкает турнирную таблицу РПЛ.
    • Отставание от зоны переходных матчей – 8 очков.

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    Источник: Sport24

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    05.05.2023 13:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1758

      Suvorov51 5 мая, 15:30

      Очень жаль Торпедо, была очень сильная заводская команда, удачи вам и хорошего будующего

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      Alex Flash 5 мая, 15:18

      Скорее небо упадет на Дунай

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1287

      Sky Spartak 5 мая, 14:53

      Хорошенько его плющит )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19674

      Cleaner 5 мая, 14:43

      Президент «Торпедо» Ярослав Савин УКУРИЛСЯ!!!...)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +194

      Александр.Т. 5 мая, 14:35

      Как бы не во второй лиге оказались бы после следующего сезона

      0
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