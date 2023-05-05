Президент «Торпедо» заявил, что через пять лет клуб должен бороться за чемпионство в РПЛ

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, каким видит клуб через пять лет.

– «Торпедо» будет клубом со стабильной, успешной академией, выпускники которой привлекаются в сборные России разных возрастов, в том числе главную команду. Они играют в основе «Торпедо», переходят в ведущие команды России и за рубежом.

А «Торпедо» находится в верхней части таблицы и готово бороться за медали и титул.

– А в еврокубках играть будет?

– Сначала нужно ответить на вопрос, будет ли российский футбол в еврокубках. В любом случае будем стремиться занимать еврокубковые места.