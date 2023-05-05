Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «В лучших традициях «Зенита»: Миллер поздравил Спаллетти со скудетто «Наполи»

    «В лучших традициях «Зенита»: Миллер поздравил Спаллетти со скудетто «Наполи»

    Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поздравил бывшего тренера «Зенита» Лучано Спаллетти с победой в чемпионате Италии вместе с «Наполи».

    «Поздравляю Лучано Спаллетти и «Наполи»! Вы на вершине, вы первые! Как всегда, в лучших традициях, знакомым и болельщикам «Зенита», скудетто завоевано убедительно, досрочно и просто красиво!

    Браво, Мистер! Браво, «Наполи»! Nuove vittorie!» – цитирует Миллера пресс-служба «Зенита».

    • Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год.
    • За этот период команда 2 раза становилась чемпионом России.
    • «Наполи» выиграл Серию А в 3-й раз в истории и впервые с 1990 года.

    Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

    Новости по теме
    Спаллетти сделал заявление о своем будущем в «Наполи»
    Спаллетти шел к победе в Серии А с 2005-го: после триумфа с «Наполи» он вспоминал Марадону и посвятил титул брату 10
    «Стыдно за свое поведение»: Кержаков извинился перед Спаллетти 2
    Источник: телеграм-канал «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.05.2023 12:54
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3632

      ФК Пупсик 5 мая, 18:19

      А как там ювентус? Где он?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +194

      Александр.Т. 5 мая, 14:36

      Ну нее , красиво если бы они вынесли Удинезе

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 