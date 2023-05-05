«В лучших традициях «Зенита»: Миллер поздравил Спаллетти со скудетто «Наполи»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поздравил бывшего тренера «Зенита» Лучано Спаллетти с победой в чемпионате Италии вместе с «Наполи».

«Поздравляю Лучано Спаллетти и «Наполи»! Вы на вершине, вы первые! Как всегда, в лучших традициях, знакомым и болельщикам «Зенита», скудетто завоевано убедительно, досрочно и просто красиво!

Браво, Мистер! Браво, «Наполи»! Nuove vittorie!» – цитирует Миллера пресс-служба «Зенита».

Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год.

За этот период команда 2 раза становилась чемпионом России.

«Наполи» выиграл Серию А в 3-й раз в истории и впервые с 1990 года.

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