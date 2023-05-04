Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой: «Фамилию Слуцкого при мне не произносите, какой он футбольный человек?»

    Мостовой: «Фамилию Слуцкого при мне не произносите, какой он футбольный человек?»

    Александр Мостовой рассказал об отношении к критике в свой адрес.

    – Мне неинтересны мнения людей из подводной лодки, я их не слушаю, не читаю комментарии под моими высказываниями.

    Это то же самое, как я, если приду к хирургу и скажу: «Да ты, блин, неправильно оперируешь, надо вот так!» А мне ответят: «Ты больной? Давай-ка, ложись на стол, и я над тобой поработаю».

    В основном про меня пишут люди, которые на два порядка младше меня. Вот люди, которые про меня вечно что-то говорят, обращаюсь к вам: когда хотя бы мяч тысячу раз начеканите, тогда и будем разговаривать.

    Вы просто сидите, пишете, так как делать вам больше нечего – у вас просто нет совести, ребята!

    – Но о вас говорят и Слуцкий, и Карпин...

    – Слуцкий? Карпин еще нормально. Фамилию Слуцкого при мне не произносите. Какой он футбольный человек? Где он на воротах стоял? Покажите мне их! Во что он мог играть? Выдумали историю про ворота и рассказывают.

    Еще скажите, что Абаскаль играл – вот он, конечно, вообще смешной! Карпин, Онопко и Мостовой играли на высочайшем уровне.

    Дзюба сказал, что я царь? Вот и все. Мы с Артемом родились в один день – 22 августа, оба Львы!

    • Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».
    • Тренер выигрывал РПЛ с ЦСКА.
    • Также он возглавлял сборную России на Евро-2016.

    Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

    Новости по теме
    Перфоманс Мостового удалили из FIFA 23 2
    Мостовой: «В июне буду поступать на самую высокую тренерскую лицензию» 6
    Мостовой рассказал, есть ли инопланетяне в российском футболе
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:37
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14558

      Алексей З 4 часа назад

      Мост высказал своё мнение, имеет право.
      Почему некоторые местные посетители на него "наехали " ?
      Значит вы можите нести всякую чушь , а человек поигравший и что-то показывающий НА ПОЛЕ , не может ?
      Кто вы в футболе, кто вас знает и кому интересны ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17502

      Garrincha58 6 часов назад

      все мы видели в кого ты царёк превратился в жирную утку крякающую без всякого повода крЯЯЯЯЯ головка от.... торпеды

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1404

      Lilipyt 6 часов назад

      Как задрали эти "профессиональные" игроки. Не играл - не тренер. Всю карьеру бегал и выполнял требования тренера, а теперь заявляет, что он сам до всего додумался. Как правило малый процент футболистов способны стать тренерами.
      То же самое что водитель будет говорить, что он больше знает о машине чем проектировщик, только потому что он много лет на ней ездил.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4642

      fakeid 6 часов назад

      "В основном про меня пишут люди, которые на два порядка младше меня"

      во тупой. кто-нибудь, скажите ему..)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19672

      Cleaner 6 часов назад

      Из Мостового говно так и прёт...((((((((((((((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1068

      SLADE2019 > Cleaner 5 часов назад

      Всем известно отношение Мостового к Слуцкому. Ну не считает он его футбольным человеком. Я тоже считаю, что зря. Но это его мнение, которое к моему сожалению чем дальше, тем больше подтверждается. После ЦСКА Слуцкий, мягко выражаясь, не впечатляет. Здесь вопросы надо журналистам-провокаторам задавать, какого фига дразнят человека?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19672

      Cleaner > SLADE2019 5 часов назад

      При чем тут Слуцкий? Из Мостового говно так и прёт - это в целом про Мостового. Вы хоть одно позитивное интервью его читали? И я нет. Постоянно всех дерьмом поливает...(

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1068

      SLADE2019 > Cleaner 3 часа назад

      Как это при чем здесь Слуцкий? А о ком Мостовой в конкретном интервью говорил? Позитивных интервью у него мало, но так ведь его в основном про родной Спартак спрашивают. Какой здесь позитив? Побойтесь Бога. И я с ним во многом согласен, а дерьма не вижу, все по уму (в основном). Вот насчет Слуцкого я не был с ним согласен, но, чем дальше в лес, тем больше дров. Слуцкий довел до вылета команду, которая как минимум середняк РПЛ. Да и в ФНЛ команда после него стала играть в охотку.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 