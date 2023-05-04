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  • Мостовой: «Фамилию Слуцкого при мне не произносите, какой он футбольный человек?»

Мостовой: «Фамилию Слуцкого при мне не произносите, какой он футбольный человек?»

4 мая 2023, 10:37
5

Александр Мостовой рассказал об отношении к критике в свой адрес.

– Мне неинтересны мнения людей из подводной лодки, я их не слушаю, не читаю комментарии под моими высказываниями.

Это то же самое, как я, если приду к хирургу и скажу: «Да ты, блин, неправильно оперируешь, надо вот так!» А мне ответят: «Ты больной? Давай-ка, ложись на стол, и я над тобой поработаю».

В основном про меня пишут люди, которые на два порядка младше меня. Вот люди, которые про меня вечно что-то говорят, обращаюсь к вам: когда хотя бы мяч тысячу раз начеканите, тогда и будем разговаривать.

Вы просто сидите, пишете, так как делать вам больше нечего – у вас просто нет совести, ребята!

– Но о вас говорят и Слуцкий, и Карпин...

– Слуцкий? Карпин еще нормально. Фамилию Слуцкого при мне не произносите. Какой он футбольный человек? Где он на воротах стоял? Покажите мне их! Во что он мог играть? Выдумали историю про ворота и рассказывают.

Еще скажите, что Абаскаль играл – вот он, конечно, вообще смешной! Карпин, Онопко и Мостовой играли на высочайшем уровне.

Дзюба сказал, что я царь? Вот и все. Мы с Артемом родились в один день – 22 августа, оба Львы!

  • Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».
  • Тренер выигрывал РПЛ с ЦСКА.
  • Также он возглавлял сборную России на Евро-2016.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Слуцкий Леонид Мостовой Александр
Комментарии (5)
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Lilipyt
1683190429
Как задрали эти "профессиональные" игроки. Не играл - не тренер. Всю карьеру бегал и выполнял требования тренера, а теперь заявляет, что он сам до всего додумался. Как правило малый процент футболистов способны стать тренерами. То же самое что водитель будет говорить, что он больше знает о машине чем проектировщик, только потому что он много лет на ней ездил.
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Garrincha58
1683190803
все мы видели в кого ты царёк превратился в жирную утку крякающую без всякого повода крЯЯЯЯЯ головка от.... торпеды
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balam
1683219239
слудский брат моуриньо.как в индейском кино.Саня не в курсе просто
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