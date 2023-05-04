Мостовой: «Фамилию Слуцкого при мне не произносите, какой он футбольный человек?»

Александр Мостовой рассказал об отношении к критике в свой адрес.

– Мне неинтересны мнения людей из подводной лодки, я их не слушаю, не читаю комментарии под моими высказываниями.

Это то же самое, как я, если приду к хирургу и скажу: «Да ты, блин, неправильно оперируешь, надо вот так!» А мне ответят: «Ты больной? Давай-ка, ложись на стол, и я над тобой поработаю».

В основном про меня пишут люди, которые на два порядка младше меня. Вот люди, которые про меня вечно что-то говорят, обращаюсь к вам: когда хотя бы мяч тысячу раз начеканите, тогда и будем разговаривать.

Вы просто сидите, пишете, так как делать вам больше нечего – у вас просто нет совести, ребята!

– Но о вас говорят и Слуцкий, и Карпин...

– Слуцкий? Карпин еще нормально. Фамилию Слуцкого при мне не произносите. Какой он футбольный человек? Где он на воротах стоял? Покажите мне их! Во что он мог играть? Выдумали историю про ворота и рассказывают.

Еще скажите, что Абаскаль играл – вот он, конечно, вообще смешной! Карпин, Онопко и Мостовой играли на высочайшем уровне.

Дзюба сказал, что я царь? Вот и все. Мы с Артемом родились в один день – 22 августа, оба Львы!

Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».

Тренер выигрывал РПЛ с ЦСКА.

Также он возглавлял сборную России на Евро-2016.

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