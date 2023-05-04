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    • Президент «Урала» Иванов раскритиковал судейство в кубковом матче с ЦСКА

    Президент «Урала» Иванов раскритиковал судейство в кубковом матче с ЦСКА

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о работе арбитра в ответном финальном матче Пути РПЛ Fonbet Кубка России против ЦСКА.

    – Недовольны судейством?

    – Арбитр нормально судил, но за что Помазуну показали желтую карточку? Они совместно шли в борьбу, сейчас у Илюхи нога распорота.

    В итоге футболисту ЦСКА ничего, а у нашего игрока четвертая желтая и он пропускает следующую игру. Он не пытался нанести травму, просто боролся за мяч.

    Посмотрели момент – второй пенальти тоже был, непонятно, почему не назначили. Может, они думают, что многовато ставить два пенальти хозяевам, но там же был фол.

    Смотрим, сколько сейчас «дельфинов» появилось, а на наших игроках за чистый удар по ноге не ставят пенальти.

    В остальных эпизодах Сергей [Иванов] судил хорошо, никаких претензий.

    • ЦСКА выиграл со счетом 2:1.
    • «Урал» вылетел в Путь регионов, где встретится с «Краснодаром».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:48
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1765

      Fialet 3 часа назад

      Армию будут тащить.

      0
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      Рейтинг: +2471

      Аид666 4 часа назад

      желтую за симуляцию, вот чего не хватало этому артисту

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +546

      FCSpartakM 4 часа назад

      Теперь каждую игру модно ныться. Когда защитник в морду бил Мартинсу в кубковом матче, он что-то молчал или когда у Соболя гол просто так отняли. Если есть претензии к судье, так пусть будут обоснованны хотя бы. Сейчас начли за каждое цепляться, пытаясь оправдать свое не умение играть

      1
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      Рейтинг: +29422

      JTherry 7 часов назад

      "у нашего игрока четвертая желтая и он пропускает следующую игру..."
      ...дядя Гриша плохо знаком с Правилами футбола - ЖК в Кубке считаются отдельно от ЖК в чемпионате РПЛ...) лучше бы картофана сменил, сливающего коням игру за игрой...

      0
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      Рейтинг: +1765

      Fialet > JTherry 3 часа назад

      Напомнить где был Урал до прихода картофана?

      1
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      Рейтинг: +2539

      Чермындыр 8 часов назад

      Влут такой же дельфин, как и другие известные мастера ныряния. От легчайшего касания два раза заваливался в штрафной будто его косой скосили.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +4479

      Snek 8 часов назад

      А то, что вам левый пенальти поставили, этим он не хочет быть недовольным?

      4
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      Рейтинг: +367

      cska1948 8 часов назад

      Во втором эпизоде было касание но не удар. А футбол, как известно, контактная игра.

      4
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