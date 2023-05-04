Президент «Урала» Иванов раскритиковал судейство в кубковом матче с ЦСКА

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о работе арбитра в ответном финальном матче Пути РПЛ Fonbet Кубка России против ЦСКА.

– Недовольны судейством?

– Арбитр нормально судил, но за что Помазуну показали желтую карточку? Они совместно шли в борьбу, сейчас у Илюхи нога распорота.

В итоге футболисту ЦСКА ничего, а у нашего игрока четвертая желтая и он пропускает следующую игру. Он не пытался нанести травму, просто боролся за мяч.

Посмотрели момент – второй пенальти тоже был, непонятно, почему не назначили. Может, они думают, что многовато ставить два пенальти хозяевам, но там же был фол.

Смотрим, сколько сейчас «дельфинов» появилось, а на наших игроках за чистый удар по ноге не ставят пенальти.

В остальных эпизодах Сергей [Иванов] судил хорошо, никаких претензий.

ЦСКА выиграл со счетом 2:1.

«Урал» вылетел в Путь регионов, где встретится с «Краснодаром».

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