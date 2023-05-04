Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Урала» Иванов раскритиковал судейство в кубковом матче с ЦСКА

Президент «Урала» Иванов раскритиковал судейство в кубковом матче с ЦСКА

4 мая 2023, 09:48
8

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о работе арбитра в ответном финальном матче Пути РПЛ Fonbet Кубка России против ЦСКА.

– Недовольны судейством?

– Арбитр нормально судил, но за что Помазуну показали желтую карточку? Они совместно шли в борьбу, сейчас у Илюхи нога распорота.

В итоге футболисту ЦСКА ничего, а у нашего игрока четвертая желтая и он пропускает следующую игру. Он не пытался нанести травму, просто боролся за мяч.

Посмотрели момент – второй пенальти тоже был, непонятно, почему не назначили. Может, они думают, что многовато ставить два пенальти хозяевам, но там же был фол.

Смотрим, сколько сейчас «дельфинов» появилось, а на наших игроках за чистый удар по ноге не ставят пенальти.

В остальных эпизодах Сергей [Иванов] судил хорошо, никаких претензий.

  • ЦСКА выиграл со счетом 2:1.
  • «Урал» вылетел в Путь регионов, где встретится с «Краснодаром».

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

Еще по теме:
Речь Федотова перед ЦСКА после прохода «Урала» 1
Гончаренко объяснил, почему «Урал» проиграл ЦСКА 2
Федотов прокомментировал победу ЦСКА в Fonbet Кубке России 4
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок ЦСКА Урал Иванов Григорий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
cska1948
1683184312
Во втором эпизоде было касание но не удар. А футбол, как известно, контактная игра.
Ответить
Snek
1683184459
А то, что вам левый пенальти поставили, этим он не хочет быть недовольным?
Ответить
Чермындыр
1683184494
Влут такой же дельфин, как и другие известные мастера ныряния. От легчайшего касания два раза заваливался в штрафной будто его косой скосили.
Ответить
JTherry
1683185479
"у нашего игрока четвертая желтая и он пропускает следующую игру..." ...дядя Гриша плохо знаком с Правилами футбола - ЖК в Кубке считаются отдельно от ЖК в чемпионате РПЛ...) лучше бы картофана сменил, сливающего коням игру за игрой...
Ответить
FCSpartakM
1683197519
Теперь каждую игру модно ныться. Когда защитник в морду бил Мартинсу в кубковом матче, он что-то молчал или когда у Соболя гол просто так отняли. Если есть претензии к судье, так пусть будут обоснованны хотя бы. Сейчас начли за каждое цепляться, пытаясь оправдать свое не умение играть
Ответить
Аид666
1683198174
желтую за симуляцию, вот чего не хватало этому артисту
Ответить
Fialet
1683199550
Армию будут тащить.
Ответить
Главные новости
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
1
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
2
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
12
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
6
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
16:23
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
22
Все новости
Все новости
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
Вчера, 10:23
3
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
4 сентября
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
4 сентября
1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
4 сентября
13
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
3 сентября
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
3 сентября
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
3 сентября
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
3 сентября
3
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
3 сентября
17
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
3 сентября
7
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком»
3 сентября
10
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
3 сентября
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
2 сентября
11
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
2 сентября
4
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
2 сентября
70
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
2 сентября
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
2 сентября
1
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
2 сентября
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
2 сентября
25
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
2 сентября
16
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
2 сентября
3
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
2 сентября
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
2 сентября
9
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
2 сентября
4
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
2 сентября
3
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
2 сентября
4
Где смотреть матч «Динамо» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 3 сентября 2026
2 сентября
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
1 сентября
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+