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    Федотов прокомментировал победу ЦСКА в Fonbet Кубке России

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий после победы над «Уралом».

    • Московский клуб выиграл Путь РПЛ Fonbet Кубка России.
    • В Суперфинале турнира ЦСКА сыграет с победителем пары «Краснодар»«Акрон».

    «Мы увидели на поле команду, которая желала и очень хотела победить. Поздравляю с заслуженным выходом в главный финал.

    Футбол был хорош, держал всех в напряжении с первой до последней минуты. Мы были более предпочтительнее, победа ни у кого не вызывает сомнений, несмотря на то что неуверенно вышли на второй тайм», – сказал Федотов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.05.2023 19:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata 19 часов назад

      "В Суперфинале турнира ЦСКА сыграет с победителем пары «Краснодар» – «Акрон»" - а что Урал то списали ?))

      0
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      Рейтинг: +1217

      кaстрюлька 21 час назад

      Гиннер по старой памяти всё купил

      1
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      Рейтинг: +367

      cska1948 > кaстрюлька 20 часов назад

      Гинер уже в ТАКОМ возрасте, что у него давно уже всё есть и в покупках он не нуждается.

      0
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      Рейтинг: +1278

      Таврида 21 час назад

      Опять валидольный матч, ЦСКА по-видимому, по-другому просто не умеет. При Газзаеве всегда уверенность в игре была, при Слуцком на удержание счета работали, и с этого началось падение. Кошмар и ужас...

      0
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      Рейтинг: +2225

      Dr.Metal 22 часа назад

      Заслуженна победа! Но Урал достойно выглядел в обеих играх

      1
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      Рейтинг: +1278

      Таврида > Dr.Metal 21 час назад

      Не вижу ничего заслуженного. Это Урал был слаб, катали мяч у своей штрафной, ну а Федя сделал.

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