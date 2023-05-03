Федотов прокомментировал победу ЦСКА в Fonbet Кубке России

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий после победы над «Уралом».

Московский клуб выиграл Путь РПЛ Fonbet Кубка России.

В Суперфинале турнира ЦСКА сыграет с победителем пары «Краснодар» – «Акрон».

«Мы увидели на поле команду, которая желала и очень хотела победить. Поздравляю с заслуженным выходом в главный финал.

Футбол был хорош, держал всех в напряжении с первой до последней минуты. Мы были более предпочтительнее, победа ни у кого не вызывает сомнений, несмотря на то что неуверенно вышли на второй тайм», – сказал Федотов.

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