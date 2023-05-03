Гончаренко объяснил, почему «Урал» проиграл ЦСКА

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги ответного кубкового матча с ЦСКА (1:2).

Екатеринбургская команда проиграла по сумме двух матчей со счетом 2:3.

«Неприятно видеть грустные лица, мы все расстроились, как и весь стадион. Провели невнятный первый тайм, играли трусливо. Расстроены, что не вышли в финал (сразу). Но надо идти дальше, шанс не потерян.

К сожалению, в каждом матче имеем дисквалификацию, и у нас ограничены замены. С ЦСКА важно уметь забивать, выходить из‑под прессинга», – сказал Гончаренко.

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