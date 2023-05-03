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    Гончаренко объяснил, почему «Урал» проиграл ЦСКА

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги ответного кубкового матча с ЦСКА (1:2).

    Екатеринбургская команда проиграла по сумме двух матчей со счетом 2:3.

    «Неприятно видеть грустные лица, мы все расстроились, как и весь стадион. Провели невнятный первый тайм, играли трусливо. Расстроены, что не вышли в финал (сразу). Но надо идти дальше, шанс не потерян.

    К сожалению, в каждом матче имеем дисквалификацию, и у нас ограничены замены. С ЦСКА важно уметь забивать, выходить из‑под прессинга», – сказал Гончаренко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.05.2023 19:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1765

      Fialet 17 часов назад

      Нехер было, хоть и косвенно, против СВО намекать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +741

      Янвapь 69 20 часов назад

      Закончился глупый фарт у картохи, наступила суровая объективная реальность

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1278

      Таврида 20 часов назад

      Ладно, Михалыч, не расстраивайся, мы тебя тоже любим)

      1
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