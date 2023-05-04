Речь Федотова перед ЦСКА после прохода «Урала»

Ну прям очень, такая содержательная, глубокомысленная речь.
Интересно, он сам её составил или кто помог?
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов выступил перед командой после ответного матча финала Пути РПЛ Кубка России против «Урала» (2:1).
Он поздравил команду с победой «без шансов».
- ЦСКА вышел в суперфинал, который состоится 11 июня в «Лужниках».
- В нем ЦСКА сыграет либо с «Краснодаром», либо вновь с «Уралом».
- ЦСКА 10 лет не брал Кубок России.
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