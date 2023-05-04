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    Речь Федотова перед ЦСКА после прохода «Урала»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов выступил перед командой после ответного матча финала Пути РПЛ Кубка России против «Урала» (2:1).

    Он поздравил команду с победой «без шансов».

    • ЦСКА вышел в суперфинал, который состоится 11 июня в «Лужниках».
    • В нем ЦСКА сыграет либо с «Краснодаром», либо вновь с «Уралом».
    • ЦСКА 10 лет не брал Кубок России.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5874

      maygli 2 часа назад

      Ну прям очень, такая содержательная, глубокомысленная речь.
      Интересно, он сам её составил или кто помог?

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