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    • Тренер «Краснодара» Ивич высказался о победе над «Акроном» в Fonbet Кубке России

    Тренер «Краснодара» Ивич высказался о победе над «Акроном» в Fonbet Кубке России

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал комментарии по итогам матча с «Акроном» в Fonbet Кубке России.

    • Это был 1-й этап финала Пути регионов.
    • Основное время матча завершилось нулевой ничьей.
    • Краснодарцы победили в серии пенальти.

    – О чем общались с Сергеем Галицким после матча?

    – Мы говорим после каждой игры. Это для нас, не для журналистов.

    – Что вы сказали команде?

    – Я поздравил мою команду, но прежде всего «Акрон» заслуживает похвалы и уважения.

    У них были фантастические три‑четыре месяца в Кубке, они победили много команд из РПЛ, доставили много проблем нам, но мы были лучше в серии пенальти.

    Однако их команда заслуживает поздравлений.

    – Почему сделали только одну замену?

    – Потому что в последние 50 минут я верил, что мы можем забить, но уже думал про серию пенальти. Я думал, кто может успокоить игроков и забить в серии пенальти.

    Я верил, что вышедшие на поле, смогут забить в серии послематчевых 11‑метровых. Это основная причина.

    Вторая причина, что игроки на поле были более креативны в тех условиях, в которых мы играли. Игроки замен лучше в других условиях, когда на поле больше пространства.

    – Вы почти дошли до финала Кубка, нравится ли вам эта система?

    – Мы сейчас в полуфинале. Это значит, что у нас еще одна игра, чтобы быть в финале. Хочу говорить шаг за шагом, не спешить.

    У нас еще пять игр в чемпионате и одна игра в Кубке. Наш состав не такой большой, поэтому нам нужно использовать игроков наиболее умно, чтобы сохранять положительный результат.

    – Улыбнитесь Владимир, вы победили!

    – Я предпочитаю улыбаться в конце. Не то чтобы я заставляю себя быть серьезным. Просто это моя натура, я так всегда делаю. Но я улыбчивый человек.

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    Источник: «Матч ТВ»

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