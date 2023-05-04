Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Краснодара» Ивич высказался о победе над «Акроном» в Fonbet Кубке России

Тренер «Краснодара» Ивич высказался о победе над «Акроном» в Fonbet Кубке России

4 мая 2023, 08:40

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал комментарии по итогам матча с «Акроном» в Fonbet Кубке России.

  • Это был 1-й этап финала Пути регионов.
  • Основное время матча завершилось нулевой ничьей.
  • Краснодарцы победили в серии пенальти.

– О чем общались с Сергеем Галицким после матча?

– Мы говорим после каждой игры. Это для нас, не для журналистов.

– Что вы сказали команде?

– Я поздравил мою команду, но прежде всего «Акрон» заслуживает похвалы и уважения.

У них были фантастические три‑четыре месяца в Кубке, они победили много команд из РПЛ, доставили много проблем нам, но мы были лучше в серии пенальти.

Однако их команда заслуживает поздравлений.

– Почему сделали только одну замену?

– Потому что в последние 50 минут я верил, что мы можем забить, но уже думал про серию пенальти. Я думал, кто может успокоить игроков и забить в серии пенальти.

Я верил, что вышедшие на поле, смогут забить в серии послематчевых 11‑метровых. Это основная причина.

Вторая причина, что игроки на поле были более креативны в тех условиях, в которых мы играли. Игроки замен лучше в других условиях, когда на поле больше пространства.

– Вы почти дошли до финала Кубка, нравится ли вам эта система?

– Мы сейчас в полуфинале. Это значит, что у нас еще одна игра, чтобы быть в финале. Хочу говорить шаг за шагом, не спешить.

У нас еще пять игр в чемпионате и одна игра в Кубке. Наш состав не такой большой, поэтому нам нужно использовать игроков наиболее умно, чтобы сохранять положительный результат.

– Улыбнитесь Владимир, вы победили!

– Я предпочитаю улыбаться в конце. Не то чтобы я заставляю себя быть серьезным. Просто это моя натура, я так всегда делаю. Но я улыбчивый человек.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

Еще по теме:
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул» 1
Названы претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ 1
«Краснодар» отправил защитника в Грецию 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Акрон Краснодар Ивич Владимир
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
2
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
12
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
6
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
16:23
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
22
Все новости
Все новости
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
Вчера, 10:23
3
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
4 сентября
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
4 сентября
1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
4 сентября
13
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
3 сентября
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
3 сентября
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
3 сентября
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
3 сентября
3
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
3 сентября
17
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
3 сентября
7
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком»
3 сентября
10
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
3 сентября
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
2 сентября
11
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
2 сентября
4
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
2 сентября
70
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
2 сентября
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
2 сентября
1
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
2 сентября
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
2 сентября
25
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
2 сентября
16
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
2 сентября
3
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
2 сентября
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
2 сентября
9
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
2 сентября
4
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
2 сентября
3
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
2 сентября
4
Где смотреть матч «Динамо» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 3 сентября 2026
2 сентября
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
1 сентября
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+