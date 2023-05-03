«Прыгал наугад»: Сафонов прокомментировал победу над «Акроном» в серии пенальти

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался после победы над «Акроном» в финале Пути регионов Кубка России (0:0, 4:2 по пенальти).

– Каково это выиграть три серии пенальти подряд?

– Чувствую себя прекрасно, мне это очень нравится. Говорил, что очень люблю серии пенальти, теперь люблю только в них побеждать.

– Анализировали пенальтистов «Акрона»?

– На самом деле у «Акрона» много пенальтистов, у них был долгий кубковый путь. Они уже играли в серии пенальти, запомнить всех невозможно было. Я знал, куда бьют два‑три основных игрока, но их заменили. Так что наугад прыгал, и вроде как получилось. С Евгением Песеговым сейв? Гадание, всe гадание. Говорят же, что удача полная, значит, удача.

В следующем этапе финала Пути регионов «Краснодар» сыграет с «Уралом».

Победитель этой пары сыграет в суперфинале Кубка России против ЦСКА 11 июня в «Лужниках».

У «Краснодара» нет трофеев.

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