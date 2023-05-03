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    Акинфеев прокомментировал смерть Малосолова

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев после финала Пути РПЛ Кубка России против «Урала» (2:1) прокомментировал смерть болельщика команды, журналиста Андрея Малосолова.

    «Буквально на днях пришла такая скорбная новость, что Андрей Малосолов покинул нас. Поэтому, наверное, будет очень хорошо и правильно, если команда ЦСКА завоюет Кубок России, потому что я лично был знаком с этим человеком, лично общался с ним, он всегда защищал меня от болельщиков других команд. Не могу сказать, что мы прям близко дружили, но для меня он оставил большой отпечаток в жизни», – сказал Акинфеев.

    • Предположительно, у Малосолова оторвался тромб.
    • С 2005 по 2010-й год он возглавлял пресс-службу РФС.
    • В 2007 году Малосолов совместно с Александром Шпрыгиным создал Всероссийское объединение болельщиков.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    03.05.2023 22:45
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