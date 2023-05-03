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  • «Не можем отказываться от воспитанников»: в «Спартаке» ответили на недовольство фанатов участием Дзюбы в турнире выпускников

«Не можем отказываться от воспитанников»: в «Спартаке» ответили на недовольство фанатов участием Дзюбы в турнире выпускников

3 мая 2023, 15:57
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Президент академии «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал участие форварда Артема Дзюбы в турнире выпускников, который был зимой. Болельщикам это не понравилось.

  • Игрок был в системе «Спартака» с 1997 по 2015 год.
  • Дзюба провел за основу 126 матчей в РПЛ, забил 26 голов.
  • В 2015-2022 годах Дзюба был в «Зените».

«Участвуют порядка 16 команд. Турнир пользуется популярностью среди воспитанников академии, которые поиграли в других командах. Как правило, у каждого выпускного возраста есть свой активист, как в школе. Они и занимаются формированием состава и заявкой. Есть ограничение в 12-13 человек. За прошедшие годы в турнире участвовало огромное количество футболистов. Несмотря на то что они играли за другие клубы. Как говорится, слов из песни не выкинешь – Дзюба является воспитанником академии «Спартака». И этот турнир – как встреча выпускников в школе или институте. Ребята собираются вспомнить молодость, пообщаться и сыграть в футбол.

Мы понимаем всю деликатность ситуации и не можем не реагировать на мнение болельщиков. Но наши воспитанники играют в разных командах и лигах, и многим из них наверняка захочется раз в году встретиться со своими товарищами и первыми тренерами в стенах академии. Мы – учреждение, которое дает футбольное образование. Мы не можем отказываться от собственных воспитанников. Хотя у многих из них карьеры складывались по-разному. На турнир их приглашают игроки того же возраста и тренер, который хочет их видеть в составе. С нашей стороны было бы неправильно влиять на комплектацию команд», – сказал Родионов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (1)
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R_a_i_n
1683124348
Зюба растоптал своими собственными ногами свою причастность к Спартаку! Того упыря, который его позвал на турнир нужно выгнать из клуба.
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