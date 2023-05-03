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    • Стало известно, ради какого клуба директор Алемани уйдет из «Барселоны»

    Стало известно, ради какого клуба директор Алемани уйдет из «Барселоны»

    Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани покинет клуб в июне.

    Как пишет инсайдер Фабрицио Романо в твиттере, функционер перейдет в «Астон Виллу», где будет также отвечать за спортивный блок.

    «Барселона» не смогла повторить для Алемани такие же финансовые условия, как «Астон Вилла».

    • Контракт Алемани и «Барселоны» был рассчитан до 2024 года.
    • «Барселона» уверенно лидирует в Примере.
    • «Астон Виллу» тренирует соотечественник Алемани Унаи Эмери.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.05.2023 14:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14472

      Skull_Boy 3 мая, 16:19

      Судя кого это чуверло в клуб приобретало, то Астон его самое место

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