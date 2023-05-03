Стало известно, ради какого клуба директор Алемани уйдет из «Барселоны»

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани покинет клуб в июне.

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо в твиттере, функционер перейдет в «Астон Виллу», где будет также отвечать за спортивный блок.

«Барселона» не смогла повторить для Алемани такие же финансовые условия, как «Астон Вилла».

Контракт Алемани и «Барселоны» был рассчитан до 2024 года.

«Барселона» уверенно лидирует в Примере.

«Астон Виллу» тренирует соотечественник Алемани Унаи Эмери.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением