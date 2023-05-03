Стало известно, ради какого клуба директор Алемани уйдет из «Барселоны»

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани покинет клуб в июне.
Как пишет инсайдер Фабрицио Романо в твиттере, функционер перейдет в «Астон Виллу», где будет также отвечать за спортивный блок.
«Барселона» не смогла повторить для Алемани такие же финансовые условия, как «Астон Вилла».
- Контракт Алемани и «Барселоны» был рассчитан до 2024 года.
- «Барселона» уверенно лидирует в Примере.
- «Астон Виллу» тренирует соотечественник Алемани Унаи Эмери.
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Источник: «Бомбардир»