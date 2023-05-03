Калешин заставляет игроков чистить зубы после тренировок

Бывший игрок «Балтики Шамиль Гасанов, пересекавшийся в клубе с нынешним главным тренером «Акрона» Евгением Калешиным, рассказал необычную деталь о нем.

– Вы немного играли в «Балтике» у Евгения Калешина, который считается сейчас одним из самых перспективных тренеров России. Было видно, что он топ?

– Результаты в Кубке России говорят сами за себя – кого в этом сезоне обыгрывает «Акрон». Это сумасшедший тренер, он фанат футбола – можно даже сказать, болен им. На тренировках были интересные упражнения с добавлениями тактики: например, крайний защитник уходил в опорную зону, опорник поднимался выше, какие-то комбинации потом, выход из-под прессинга. Он и тактик, и психолог, и вне футбола очень умный человек, все время интересуется разными нюансами. После тренировок заставлял нас зубы чистить даже.

– Зачем?

– Какое-то вещество, вроде как, вырабатывается в слюне не очень хорошее. Он эту вещь где-то в Германии увидел или услышал. В «Акроне» то же самое сейчас: мы играли против них на сборах – и у них было помещение отдельное, где они чистили зубы после тренировок. В общем, настоящий профессионал, для которого не существует мелочей.

Калешин в «Акроне» с прошлого года.

Он довел команду до финала Пути регионов Кубка России.

Гасанов сейчас играет в Узбекистане.

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