Вратарь «Торпедо» мечтает о переходе в «Зенит»

Голкипер Егор Бабурин заявил о желании вернуться в «Зенит».
- Права на футболиста принадлежат «Ростову».
- Сейчас он находится в аренде в «Торпедо».
- В этом сезоне Бабурин пропустил 32 гола в 18 матчах.
– По поводу твоего будущего. Есть желание вернуться в «Зенит»?
– «Зенит» для меня родной клуб, и, естественно, я мечтаю, так же, как и о сборной, попасть туда.
Но сейчас я полностью сосредоточен на матчах «Торпедо», и лишние мысли не должны мешать.
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Источник: «Матч ТВ»