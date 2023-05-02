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    Вратарь «Торпедо» мечтает о переходе в «Зенит»

    Голкипер Егор Бабурин заявил о желании вернуться в «Зенит».

    • Права на футболиста принадлежат «Ростову».
    • Сейчас он находится в аренде в «Торпедо».
    • В этом сезоне Бабурин пропустил 32 гола в 18 матчах.

    – По поводу твоего будущего. Есть желание вернуться в «Зенит»?

    «Зенит» для меня родной клуб, и, естественно, я мечтаю, так же, как и о сборной, попасть туда.

    Но сейчас я полностью сосредоточен на матчах «Торпедо», и лишние мысли не должны мешать.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.05.2023 16:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19672

      Cleaner 2 мая, 19:26

      Все мечтают сбежать из Торпедо...)

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      Ответить
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      Рейтинг: +482

      Vratarь > Cleaner 3 мая, 12:42

      ... И попасть в "Зенит"...

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      Рейтинг: +19672

      Cleaner > Vratarь 3 мая, 12:57

      Кто то и в Сочи рад попасть. Но все мечтают сбежать из Торпедо!...)))

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