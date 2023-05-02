Вратарь «Торпедо» мечтает о переходе в «Зенит»

Голкипер Егор Бабурин заявил о желании вернуться в «Зенит».

Права на футболиста принадлежат «Ростову».

Сейчас он находится в аренде в «Торпедо».

В этом сезоне Бабурин пропустил 32 гола в 18 матчах.

– По поводу твоего будущего. Есть желание вернуться в «Зенит»?

– «Зенит» для меня родной клуб, и, естественно, я мечтаю, так же, как и о сборной, попасть туда.

Но сейчас я полностью сосредоточен на матчах «Торпедо», и лишние мысли не должны мешать.

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