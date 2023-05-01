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    • Агент Головина отреагировал на информацию, что хавбек «Монако» страдает игроманией

    Агент Головина отреагировал на информацию, что хавбек «Монако» страдает игроманией

    Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал слова израильского агента Денниса Лахтера, который утверждал, что футболист страдает игровой зависимостью.

    «Я уже начитался этих глупостей от Лахтера о том, что Головин в Европе никому не нужен, что у Саши игромания. Об этом агенте ничего не было слышно, а здесь – бах, он написал хрень, о нeм заговорили. Мы с Сашей просто посмеялись. От Лахтера было много чуши: и про Лeшу Миранчука, и про остальных.

    Что касается игромании, то это тоже бред. У всех есть хобби, у Саши оно вот такое, но у нас 70% футболистов РПЛ играют в компьютер.

    Голова – очень умный парень. Он знает, когда и что он может себе позволить. Для него важнее футбола только его семья. Нет такого, что он сидит за компьютером до четырeх утра.

    Саша нигде не тусуется, за всe это время его не видели ни в каких клубах. Он живeт в Монако совершенно спокойно со своей девушкой», – сказал Клюев.

    • У Головина в сезоне Лиги 1 30 матчей, 7 голов, 7 ассистов.
    • Им интересуется дортмундская «Боруссия».

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.05.2023 13:28
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