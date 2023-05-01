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    Глава «Локомотива»: «Дзюба забил лучший гол тура»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об Артеме Дзюбе.

    «Артeм – очень важный игрок для нас. Кто ещe из наших игроков может так цементировать команду и организовывать игру? Назовите, мне сложно ещe назвать таких.

    Дзюба перевернул игру [с «Химками»], забил лучший гол тура», – заявил Нагорных.

    • 34-летний Дзюба присоединился к «Локо» в феврале.
    • Нападающий забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 8 матчах РПЛ.
    • Он поразил ворота «Химок» пяткой в падении.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.05.2023 10:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +55769

      MaxRnD 1 мая, 12:32

      Лучший гол после очередного неловкого отскока от ходули из положения на карачках ?

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