Глава «Локомотива»: «Дзюба забил лучший гол тура»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об Артеме Дзюбе.

«Артeм – очень важный игрок для нас. Кто ещe из наших игроков может так цементировать команду и организовывать игру? Назовите, мне сложно ещe назвать таких.

Дзюба перевернул игру [с «Химками»], забил лучший гол тура», – заявил Нагорных.