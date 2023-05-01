Глава «Локомотива»: «Дзюба забил лучший гол тура»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об Артеме Дзюбе.
«Артeм – очень важный игрок для нас. Кто ещe из наших игроков может так цементировать команду и организовывать игру? Назовите, мне сложно ещe назвать таких.
Дзюба перевернул игру [с «Химками»], забил лучший гол тура», – заявил Нагорных.
- 34-летний Дзюба присоединился к «Локо» в феврале.
- Нападающий забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 8 матчах РПЛ.
- Он поразил ворота «Химок» пяткой в падении.
Источник: «Чемпионат»