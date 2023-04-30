Галактионов рассказал о состоянии Пиняева

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о состоянии полузащитника Сергея Пиняева. У 18-летнего россиянина травма.
«Состояние Пиняева? Форсировать ситуацию мы не будем, там ничего критичного нет.
Нам важно, чтобы игрок, который представляет большое будущее для сборной России, российского футбола и клуба, подошел здоровым к дальнейшим матчам», – сказал Галактионов.
- Пиняев пропустил матч с «Химками» (5:1).
- Игрок травмировался в матче с ЦСКА, его заменили на 20-й минуте.
Источник: «Матч ТВ»