Владелец «Велеса» возмущен судейством и предложил ввести «Кодекс чести»: не «завозить» арбитрам, не стимулировать игроков, не обмениваться победами

Евгений Шиленков, владелец «Велеса» из Первой лиги, опубликовал пост о судействе после матча с «Шинником» (1:1).

«Несколько месяцев назад, когда я решил для себя, что буду затрагивать актуальные для меня в нашем футболе и ФК «Велес» темы, я не думал и не хотел обсуждать ту, о которой напишу сейчас. Но поскольку она, действительно, оказывает влияние на результаты команды, то игнорировать это не получается при всем желании.

По-моему, самый «чистый» со спортивной точки зрения футбол в моей жизни был во дворе. Брали двух лучших игроков, которые набирали себе команды и играли. Силы были примерно равны, все спорные моменты решались худо-бедно по справедливости, без грязи, потому что был чистый кайф от самой игры. Ничто и никто не мог этому помешать. Судили себя сами, но сейчас кажется, что это было более честным и справедливым процессом, чем порой встречаешь в профессиональном футболе. На таком уровне это – работа, за нее платят деньги, и судьи тоже «работают». Перед началом второй части первенства около 60-70% команд решали определeнные задачи: либо не вылететь, либо попасть в РПЛ напрямую или через стыки. Это означает, что каждый второй матч носит принципиальный характер для одной из двух или обеих команд. Для самой Лиги и болельщиков такой расклад – топ с точки зрения спортивной составляющей!

Но у этой медали есть обратная сторона. Ставки растут и победа любой ценой – это уже не крылатая фраза, а практически руководство к действию. Данное понимание есть и у судейского корпуса, который с удовольствием пользуется классической ситуацией, напоминающей дилемму заключенного: общее благо для всей Лиги и клубов неоспоримо от повышения уровня соперничества и зрелищности матчей, но каждый клуб будет максимизировать собственный выигрыш, не заботясь об общей выгоде. И тут любая помощь и подстраховка извне лишними не будут.

Каждый сам принимает для себя решение: играть или нет по этим правилам. И в этой фразе нет опечатки. Правила для всех одни. И несоблюдение одного из ключевых чревато.

Почему я сейчас заговорил об этом? Потому что мы хотим конкурировать с нашими соперниками на футбольном поле, а не за его пределами. Как в детстве. Мы вкладывали и вкладываем в это свое время, силы, энергию, деньги. Душу, наконец. И мы хотим играть по правилам. Которые написаны в регламенте Лиги. Если что-то туда не внесли, то давайте рассмотрим это и добавим. Если что-то надо пересмотреть, то давайте пересмотрим и внесем. Например, гонорар за судейство. 41 тысяча главному судье, 21 тысяча помощнику и сопоставимые с этими расходами – остальным судьям. Наверное, эти цифры не соответствуют ни рынку ни пожеланиям судейского корпуса. Это формирует чeрный рынок. Разумнее, на мой взгляд, его перевести в белый. Так или иначе эти расходы все равно ложатся на клуб. И можно их поднять до той величины, которая и так выплачивается судьям, но зато любой клуб может спокойнее готовится к матчу, а не приезжать на игру, заведомо обреченным на приговор. И если мы кому-то проигрываем, то это не всегда означает, что мы плохо сделали свою работу или нам безразличен результат.

Мы хотим уважения к своему труду. И хотим его для всех. В том числе и для судей, которые могут и умеют работать честно и беспристрастно. И если это вопрос чека, то давайте его поднимем до уровня, на котором не будет смысла искать дополнительной выгоды. И поднимем ответственность за предвзятое судейство. Если к этому добавить еще и VAR, то уверяю, что таблица Первенства выглядела бы прямо сейчас, мягко говоря, иначе.

P.S. Московская биржа совместно с участниками рынка разработала Кодекс добросовестного поведения, цель которого – установление стандартов поведения для создания благоприятной инвестиционной среды на российском финансовом рынке. По факту мы друг другу даем обязательства быть добросовестными и соблюдать писанные и неписанные правила поведения на рынке. При подготовке Кодекса учитывался опыт международных бирж, у некоторых из них правила добросовестного поведения обязательны для использования, вплоть до исключения из числа участников биржевых торгов.

На мой взгляд, РФС пора задуматься о разработке собственного «Кодекса чести», в котором клубы обязуются не «подвозить» судьям; не бонусировать игроков чужой команды, играющей с твоим прямым конкурентом; не обмениваться победами; не выходить на игроков чужой команды с непристойными предложениями и прочей ересью, которая проросла в нашем футболе. По умолчанию клубы и так не должны всего этого делать, но не пойман – не вор, как говорится. А тут дал слово – держи, а если не дал, то сразу возникают вопросы у всех почему не подписался, с чем связано?

А пока «наслаждаемся» очередным эпизодом из субботней игры с «Шинником», в котором наш игрок Джамал Дибиргаджиев вместо выхода один на один получил удар в лицо бутсой на высоте около двух метров. И вместо прямой красной карточки защитнику получил новое знание, что вот это вот всe в пределах правил и остался лежать на поле», – написал Шиленков.