Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Владелец «Велеса» возмущен судейством и предложил ввести «Кодекс чести»: не «завозить» арбитрам, не стимулировать игроков, не обмениваться победами

Владелец «Велеса» возмущен судейством и предложил ввести «Кодекс чести»: не «завозить» арбитрам, не стимулировать игроков, не обмениваться победами

30 апреля 2023, 14:53
2

Евгений Шиленков, владелец «Велеса» из Первой лиги, опубликовал пост о судействе после матча с «Шинником» (1:1).

«Несколько месяцев назад, когда я решил для себя, что буду затрагивать актуальные для меня в нашем футболе и ФК «Велес» темы, я не думал и не хотел обсуждать ту, о которой напишу сейчас. Но поскольку она, действительно, оказывает влияние на результаты команды, то игнорировать это не получается при всем желании.

По-моему, самый «чистый» со спортивной точки зрения футбол в моей жизни был во дворе. Брали двух лучших игроков, которые набирали себе команды и играли. Силы были примерно равны, все спорные моменты решались худо-бедно по справедливости, без грязи, потому что был чистый кайф от самой игры. Ничто и никто не мог этому помешать. Судили себя сами, но сейчас кажется, что это было более честным и справедливым процессом, чем порой встречаешь в профессиональном футболе. На таком уровне это – работа, за нее платят деньги, и судьи тоже «работают». Перед началом второй части первенства около 60-70% команд решали определeнные задачи: либо не вылететь, либо попасть в РПЛ напрямую или через стыки. Это означает, что каждый второй матч носит принципиальный характер для одной из двух или обеих команд. Для самой Лиги и болельщиков такой расклад – топ с точки зрения спортивной составляющей!

Но у этой медали есть обратная сторона. Ставки растут и победа любой ценой – это уже не крылатая фраза, а практически руководство к действию. Данное понимание есть и у судейского корпуса, который с удовольствием пользуется классической ситуацией, напоминающей дилемму заключенного: общее благо для всей Лиги и клубов неоспоримо от повышения уровня соперничества и зрелищности матчей, но каждый клуб будет максимизировать собственный выигрыш, не заботясь об общей выгоде. И тут любая помощь и подстраховка извне лишними не будут.

Каждый сам принимает для себя решение: играть или нет по этим правилам. И в этой фразе нет опечатки. Правила для всех одни. И несоблюдение одного из ключевых чревато.

Почему я сейчас заговорил об этом? Потому что мы хотим конкурировать с нашими соперниками на футбольном поле, а не за его пределами. Как в детстве. Мы вкладывали и вкладываем в это свое время, силы, энергию, деньги. Душу, наконец. И мы хотим играть по правилам. Которые написаны в регламенте Лиги. Если что-то туда не внесли, то давайте рассмотрим это и добавим. Если что-то надо пересмотреть, то давайте пересмотрим и внесем. Например, гонорар за судейство. 41 тысяча главному судье, 21 тысяча помощнику и сопоставимые с этими расходами – остальным судьям. Наверное, эти цифры не соответствуют ни рынку ни пожеланиям судейского корпуса. Это формирует чeрный рынок. Разумнее, на мой взгляд, его перевести в белый. Так или иначе эти расходы все равно ложатся на клуб. И можно их поднять до той величины, которая и так выплачивается судьям, но зато любой клуб может спокойнее готовится к матчу, а не приезжать на игру, заведомо обреченным на приговор. И если мы кому-то проигрываем, то это не всегда означает, что мы плохо сделали свою работу или нам безразличен результат.

Мы хотим уважения к своему труду. И хотим его для всех. В том числе и для судей, которые могут и умеют работать честно и беспристрастно. И если это вопрос чека, то давайте его поднимем до уровня, на котором не будет смысла искать дополнительной выгоды. И поднимем ответственность за предвзятое судейство. Если к этому добавить еще и VAR, то уверяю, что таблица Первенства выглядела бы прямо сейчас, мягко говоря, иначе.

P.S. Московская биржа совместно с участниками рынка разработала Кодекс добросовестного поведения, цель которого – установление стандартов поведения для создания благоприятной инвестиционной среды на российском финансовом рынке. По факту мы друг другу даем обязательства быть добросовестными и соблюдать писанные и неписанные правила поведения на рынке. При подготовке Кодекса учитывался опыт международных бирж, у некоторых из них правила добросовестного поведения обязательны для использования, вплоть до исключения из числа участников биржевых торгов.

На мой взгляд, РФС пора задуматься о разработке собственного «Кодекса чести», в котором клубы обязуются не «подвозить» судьям; не бонусировать игроков чужой команды, играющей с твоим прямым конкурентом; не обмениваться победами; не выходить на игроков чужой команды с непристойными предложениями и прочей ересью, которая проросла в нашем футболе. По умолчанию клубы и так не должны всего этого делать, но не пойман – не вор, как говорится. А тут дал слово – держи, а если не дал, то сразу возникают вопросы у всех почему не подписался, с чем связано?

А пока «наслаждаемся» очередным эпизодом из субботней игры с «Шинником», в котором наш игрок Джамал Дибиргаджиев вместо выхода один на один получил удар в лицо бутсой на высоте около двух метров. И вместо прямой красной карточки защитнику получил новое знание, что вот это вот всe в пределах правил и остался лежать на поле», – написал Шиленков.

Еще по теме:
Григорян: «Хочется, чтобы футболисты у тебя были хотя бы трезвые» 2
Газизов устроился на новую работу после увольнения из «Уфы» 2
Тульский «Арсенал» арендовал двух нигерийцев у «Краснодара»
Источник: телеграм-канал «Велеса»
Россия. Первая лига Велес
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
jek718875
1682872049
Правильно, но много,пока читал концовку, забыл о чём начало
Ответить
witalik
1682941304
Ну, батенька, Вы можете договориться до крайности, чтобы в России запретили воровать и все жили по справедливости, чести и закону. А откуда тогда заморские особняки, личные автопарки, усадьбы в заповедниках, дети в Лондонах? Вы забываете про нашу Конституцию: "каждый гражданин имеет право на личную собственность" (Д. Семицветов (А.Миронов), к/ф "Берегись автомобиля")...
Ответить
Главные новости
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
4
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
1
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
16:23
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
19
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
13
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
9
Все новости
Все новости
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
1
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
Вчера, 16:37
8
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
Вчера, 10:46
16
ВидеоПутин открыл стадион «Торпедо»
Вчера, 00:41
18
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
5 сентября
15
Принято решение по центральному матчу 10-го тура Первой лиги, отложенному из-за проблем с авиасообщением
5 сентября
1
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
5 сентября
2
Центральный матч 10-го тура Первой лиги могут перенести
5 сентября
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
4 сентября
4
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
4 сентября
10
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
3 сентября
2
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
3 сентября
2
ФотоБывший тренер «Сочи» возглавил сборную Южной Кореи
1 сентября
ФотоКлуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
ФотоБывший одноклубник Клоппа возглавил команду Первой лиги
1 сентября
2
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
31 августа
2
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
31 августа
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
31 августа
3
ФотоАутсайдер Первой лиги уволил главного тренера
31 августа
2
Друг Клоппа может возглавить «СКА-Хабаровск»
31 августа
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
29 августа
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
29 августа
5
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
27 августа
2
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
27 августа
У клуба ФНЛ заблокировали счета
26 августа
ФотоВоспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб
26 августа
ФотоИгрок «Краснодара» перешел в московский клуб и забил в первом же матче
26 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+