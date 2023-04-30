Владелец «Сочи» Ротенберг объяснил разрыв контракта с Бердыевым

Борис Ротенберг, владелец «Сочи», объяснил апрельский уход главного тренера Курбана Бердыева.

«Почему разошлись пути? У меня с Курбаном Бекиевичем прекрасные отношения. Я знаю его как прекрасного тренера и человека. Он добросовестный и честный. Когда Бердыев приходил, мы договорились, что будем двигаться вперед, что он будет только добавлять. Получилось так, что за четыре месяца его работы я увидел, что начали играть от обороны, мяч не ходил. До этого мы были одной из лучших команд по владению мячом в лиге.

Понятно, что он перестраивал футбол. Но получилось, что это не наш стиль. Не то, что я хотел бы видеть. Даже Вадим Гаранин ставил красивый футбол, просто не реализовывали какие-то моменты и ему не хватило авторитета внутри коллектива, чтобы команда билась за него», – сказал Ротенберг.