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  • Владелец «Сочи» Ротенберг объяснил разрыв контракта с Бердыевым

Владелец «Сочи» Ротенберг объяснил разрыв контракта с Бердыевым

30 апреля 2023, 11:26
8

Борис Ротенберг, владелец «Сочи», объяснил апрельский уход главного тренера Курбана Бердыева.

«Почему разошлись пути? У меня с Курбаном Бекиевичем прекрасные отношения. Я знаю его как прекрасного тренера и человека. Он добросовестный и честный. Когда Бердыев приходил, мы договорились, что будем двигаться вперед, что он будет только добавлять. Получилось так, что за четыре месяца его работы я увидел, что начали играть от обороны, мяч не ходил. До этого мы были одной из лучших команд по владению мячом в лиге.

Понятно, что он перестраивал футбол. Но получилось, что это не наш стиль. Не то, что я хотел бы видеть. Даже Вадим Гаранин ставил красивый футбол, просто не реализовывали какие-то моменты и ему не хватило авторитета внутри коллектива, чтобы команда билась за него», – сказал Ротенберг.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Бердыев Курбан
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1682843655
Смешная отмазка. Никогда он не скажет правду. *
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Snek
1682845081
То есть Ротенберга не смутило, что Бердыев до этого четверть века тренировал команды и играть исключительно в оборонительный футбол, но когда он увидел это в Сочи, то он прозрел? Глупее отмазки не читал.
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Taps
1682847307
Богатые вороватые ублюдки. Не удалось бабло срубить по быстрому ?
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derrik2000
1682848807
Объяснение, конечно, так себе. Не то чтобы нелогичное, но так себе. В таком случае, ЧТО он хотел видеть после ухода ряда ключевых игроков и главного тренера? ОСТРОАТАКУЮЩУЮ ИГРУ??? Так, извини, средств в известных игроков или СКРУПУЛЁЗНУЮ селекцию молодых игроков в низших дивизионах не вложил. МЕДАЛИ??? С ЭТИМ СОСТАВОМ да ещё и с комбинационной атакующей привлекательной игрой??? Насмешил.
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witalik
1682856672
Клан Ротенбергов - это уникальный клан всея Руси по всем вопросам: Крымский мост, футбольный Сочи, дзюдо, хоккейный СКА Питер, футбольный уникум в ФК Динамо: замечательная вода в жилищном кооперативе Озеро Круглое...
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Бригадный
1682863220
Проблема не в том, что курортные стали играть от обороны. Проблема в том, что, играя от обороны, они потерпели серию тяжелых поражений с унизительно крупными счетами. Тут логика проста, а решение руководства правильное. Старые рецепты Бикеича перестали работать в нынешних условиях. Как у классиков было: "вы примелькаетесь, вас начнут узнавать. И бить". Равно как и другой "великий старик" некто Шпалыч в период своего краткосрочного пребывания в Ростове со столь же растерянным видом теребил в руках блокнотик с рецептами, которые очень хорошо работали 20 лет тому как.
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