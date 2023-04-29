Семак оценил покер Малкома в ворота «Крыльев Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарии по итогам разгромной победы над «Крыльями Советов».
- Петербуржцы обыграли соперника со счетом 5:1.
- Покер оформил Малком.
- Следующий соперник «Зенита» – «Спартак» (7 мая).
– Сложно для нас начался матч, первая же фланговая передача завершилась голом. Дальше начали играть хорошо, создали голевые моменты, но реализация подводила.
После удаления [Гленна Бейла на 41-й минуте] преимущество стало очень большим, провели качественный хороший матч.
Чтобы матч складывался легко, нужно готовиться и двигаться. Командная работа является базой для тех игроков, кто сыграл ярко.
– Сложно было найти мотивацию для игры с 12‑й командой чемпионата?
– «Крылья» на сегодняшний день одна из мотивированных команд. Обидное поражение в Нижнем и отрыв в 3 очка должен мобилизовать команду. Нам тоже показывать свой максимум. В Самаре давно не побеждали, ребята знали об этом.
– Малком установил бразильский рекорд. Как оцените его игру в сезоне? Способен он установить рекорд всероссийский?
– Рад за Малкома. Как и сколько он работает на команду, дает свои плоды в виде мячей. Нам важно чтобы команда побеждала и забивала много, но и за игроков радуемся.
Он проводит блестящий сезон, результативно заслуженно показывает. Рекорды будем считать потом, если будут.