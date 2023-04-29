Семак оценил покер Малкома в ворота «Крыльев Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарии по итогам разгромной победы над «Крыльями Советов».

Петербуржцы обыграли соперника со счетом 5:1.

Покер оформил Малком.

Следующий соперник «Зенита» – «Спартак» (7 мая).

– Сложно для нас начался матч, первая же фланговая передача завершилась голом. Дальше начали играть хорошо, создали голевые моменты, но реализация подводила.

После удаления [Гленна Бейла на 41-й минуте] преимущество стало очень большим, провели качественный хороший матч.

Чтобы матч складывался легко, нужно готовиться и двигаться. Командная работа является базой для тех игроков, кто сыграл ярко.

– Сложно было найти мотивацию для игры с 12‑й командой чемпионата?

– «Крылья» на сегодняшний день одна из мотивированных команд. Обидное поражение в Нижнем и отрыв в 3 очка должен мобилизовать команду. Нам тоже показывать свой максимум. В Самаре давно не побеждали, ребята знали об этом.

– Малком установил бразильский рекорд. Как оцените его игру в сезоне? Способен он установить рекорд всероссийский?

– Рад за Малкома. Как и сколько он работает на команду, дает свои плоды в виде мячей. Нам важно чтобы команда побеждала и забивала много, но и за игроков радуемся.

Он проводит блестящий сезон, результативно заслуженно показывает. Рекорды будем считать потом, если будут.