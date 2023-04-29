«Какой-то нефарт»: Писарский – после поражения 1:5 от «Зенита»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался после матча 25-го тура РПЛ против «Зенита» (1:5).

– Пенальти всe сломал?

– Наверное, да. Пенальти, красная карточка – всe вместе, мне кажется. Хорошо начали игру, больше владели мячом – ну, может, одинаково. Потом пенальти и красная карточка – стало тяжело.

– «Глаза горели», а потом всe будто опустилось.

– Да, есть такое. Но мне кажется всe надо было дальше пытаться играть в свой футбол. Понятно, что и всем составом с «Зенитом» было тяжело играть, а если ещe на одного игрока меньше, сами понимаете… Такие игры бывают. Не знаю, это наше испытание, которое мы должны пройти, потому что хорошо играем, но постоянно какой-то нефарт. Сложно это как-то прокомментировать.