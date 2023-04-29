Осинькин прокомментировал крупное поражение от «Зенита»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подытожил матч 25-го тура РПЛ против «Зенита» (1:5).

«С такой командой, как «Зенит», играть всегда тяжело. Настраивались, готовы были давать бой. По тому, как начали игру, было понятно, что не хотим отсиживаться в обороне. Забили гол, «Зенит» включил максимум усилий. И в этот момент было тяжело играть», – сказал Осинькин.