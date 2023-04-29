Малком прокомментировал свой дебютный покер в РПЛ

Вингер «Зенита» Малком поделился впечатлениями после победы над «Крыльями Советов».

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 5:1 в гостевом матче 25-го тура РПЛ.

Бразилец забил 4 из 5 голов своей команды.

Для него это дебютный покер в чемпионате России.

Малком – лучший бомбардир сезона Премьер-лиги (22 мяча).

– Знали, что благодаря голам сегодня стали лучшим бомбардиром команды?

– Нет, не знал, но очень счастлив и рад победе и голам. Думаю, без доверия партнеров ничего бы этого не было.

– Есть ли понимание, что по окончании сезона останетесь или уйдете из клуба?

– Ни о чем не думаю. У меня контракт до 2027 года. Я счастлив здесь, хочу выиграть как можно больше титулов.

Этот сезон лучший в моей карьере. Я наслаждаюсь моментом и хочу вести «Зенит» к новым победам.

– Чемпионство в матче со «Спартаком» реально?

– Думаю, возможно, но против «Спартака» мы будем играть точно так же, как и во всех предыдущих играх.

Мы всегда с одним тем же настроем выходим играть против «красно‑белых». Конечно, нам хочется оформить титул как можно раньше.