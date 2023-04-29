Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ⚡️ РПЛ. «Зенит» разгромил «Крылья Советов» (5:1) благодаря покеру Малкома

⚡️ РПЛ. «Зенит» разгромил «Крылья Советов» (5:1) благодаря покеру Малкома

29 апреля 2023, 15:56
39

«Зенит» на выезде победил «Крылья Советов» со счетом 5:1.

Петербуржцы разгромили соперника в 25-м туре РПЛ благодаря покеру Малкома и голу Клаудиньо.

У самарцев отличился Сергей Бабкин, открывший счет в матче на девятой минуте.

«Зенит» укрепил свое лидерство в чемпионате. Следующий соперник – «Спартак» (7 мая).

«Крылья» идут на 12-м месте с 3-очковым отрывом от зоны стыков. Следующий соперник – «Краснодар» (7 мая).

Россия. РПЛ. 25-й тур

Крылья Советов (Самара) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:5 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бабкин, 9; 1:1 – Малком (с пенальти), 19; 1:2 – Клаудиньо, 30; 1:3 – Малком, 55; 1:4 – Малком, 68; 1:5 – Малком, 73.

Удаление: Бейл, 41 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Еще по теме:
«Какой-то нефарт»: Писарский – после поражения 1:5 от «Зенита» 1
Осинькин прокомментировал крупное поражение от «Зенита» 4
Малком прокомментировал свой дебютный покер в РПЛ 1
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Малком
Комментарии (39)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1682773028
Рыпнулись, было, Крылья на чемпиона, но Иванов быстро их в чувство привел.
Ответить
Октавиус
1682773034
Спартаку приготовиться!
Ответить
BarStep
1682773551
Доп. выходной самарцы сегодня Зениту выписали. Ну и Зенит в свою очередь поджалел КС, не стали унижать..
Ответить
ААМ
1682773589
Браво Зенит, а Крылья жаль. Симпатичная команда.
Ответить
NewLife
1682773644
"Гегемоны" поперечного дыр-дыра получили от иванова все, что хотели. Позор пожирателям судейского говна - левый пенальти, левая вторая желтая Бейлу, к тому же не отмененный удар Малкома после остановки вторую игру подряд. Семенит ножками, стоя на месте - можешь семенить, но должен двигаться - два неправильно засчитанных пенальти. Позор ангажированному судейству, позор газпромовским судьям, позор дутым чемпионам и их покровителям в рфс.
Ответить
Эном айс
1682774427
Ну, зверюга Малк, ну да...Барселона течёт в его жилах. Приятное зрелище, хотя все остальные таскатели рояля- на прежнем уровне. Единственное, Далер оживился..Ну,и защита не косячила, как обычноэто бывает. Миша прыгнул два раза ,один раз подпрыгнул, но никого не пугал мимиШностью.. К Иванову не должно быть вопросов от косорылой местной братвы.) Хотя, ЖК при пенальти был лишним. Потом - красная Бэйлу, и всё.. Крылышки поплыли. С Победой.!
Ответить
paracetamol
1682774955
Зенит с СДЮСШОР играл?
Ответить
portero
1682777600
Малкома к продаже готовят пенки стал пробивать, нужен рекорд для красивого ценника....
Ответить
Ziklop
1682779510
с победой Зенит! надеюсь голы на Спартак оставили.
Ответить
житель СПб
1682779960
Поздравляю Зенит! Поздравляю Питер!
Ответить
Главные новости
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
1
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
16:23
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
17
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
12
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
5
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
8
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
5
Все новости
Все новости
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
2
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
17
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
12
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
5
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
8
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
5
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
13
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирский клуб
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
2
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
20
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
2
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
6
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
18
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
8
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+