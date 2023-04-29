⚡️ РПЛ. «Зенит» разгромил «Крылья Советов» (5:1) благодаря покеру Малкома

«Зенит» на выезде победил «Крылья Советов» со счетом 5:1.

Петербуржцы разгромили соперника в 25-м туре РПЛ благодаря покеру Малкома и голу Клаудиньо.

У самарцев отличился Сергей Бабкин, открывший счет в матче на девятой минуте.

«Зенит» укрепил свое лидерство в чемпионате. Следующий соперник – «Спартак» (7 мая).

«Крылья» идут на 12-м месте с 3-очковым отрывом от зоны стыков. Следующий соперник – «Краснодар» (7 мая).

Россия. РПЛ. 25-й тур

Крылья Советов (Самара) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:5 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Бабкин, 9; 1:1 – Малком (с пенальти), 19; 1:2 – Клаудиньо, 30; 1:3 – Малком, 55; 1:4 – Малком, 68; 1:5 – Малком, 73.

Удаление: Бейл, 41 – нет.

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