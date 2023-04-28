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    • Хави высказался о возможном возвращении Месси в «Барселону»

    Хави высказался о возможном возвращении Месси в «Барселону»

    Главного тренера «Барселоны» Хави вновь спросили о вероятности летнего возвращения в клуб нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

    «Пока мы не знаем, случится ли оно. Рано об этом говорить. Трансферы – это вопрос будущего.

    Да, «Барселона» будет вести разговор с Ла Лигой о возвращении Лео. Но не только о нем. Эта встреча нужна, чтобы улучшить состав команды летом. Однако сейчас важнее выиграть чемпионат», – сказал Хави.

    • Месси хочет вернуться в «Барселону».
    • Летом он станет свободным агентом.
    • Игроком также интересуется саудовский «Аль-Хиляль».

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    Источник: Sport.es

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