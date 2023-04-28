Хави высказался о возможном возвращении Месси в «Барселону»

Главного тренера «Барселоны» Хави вновь спросили о вероятности летнего возвращения в клуб нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.
«Пока мы не знаем, случится ли оно. Рано об этом говорить. Трансферы – это вопрос будущего.
Да, «Барселона» будет вести разговор с Ла Лигой о возвращении Лео. Но не только о нем. Эта встреча нужна, чтобы улучшить состав команды летом. Однако сейчас важнее выиграть чемпионат», – сказал Хави.
- Месси хочет вернуться в «Барселону».
- Летом он станет свободным агентом.
- Игроком также интересуется саудовский «Аль-Хиляль».
Источник: Sport.es