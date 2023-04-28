Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой отреагировал на появление в FIFA 23 его перфоманса в образе царя

    Мостовой отреагировал на появление в FIFA 23 его перфоманса в образе царя

    Александр Мостовой прокомментировал добавление его портрета в футбольный симулятор FIFA 23.

    Экс-полузащитника сборной России изобразили в образе царя с военными орденами и триколором.

    «Эта картинка отсылает к временам, когда были цари. В этом же и был посыл: связывают с тем, что в Испании меня называли царeм.

    Они же каждого футболиста чем-то выделяли. Меня выделили таким образом. Это никак не связано с каким-то орденами и тому подобное. Просто карточка футболиста, которая была создана ещe два года назад.

    Рад, что я продолжаю радовать болельщиков в игровом мире. Много получаю сообщений о том, что люди довольны, что продолжаю забивать, отдавать, выигрывать (смеется).

    Это же просто игровая карточка», – сказал Мостовой.

    • Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год.
    • Там он получил прозвище «Царь».
    • Также россиянин поиграл в Европе за «Алавес», «Страсбур», «Кан» и «Бенфику».

    Новости по теме
    Мостовой назвал главную интригу матча «Спартак» – «Ростов» 8
    В FIFA 23 появился перфоманс Александра Мостового в образе царя 5
    Мостовой: «Вся Барселона должна встретить Месси и на руках донести его машину до «Камп Ноу» 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 