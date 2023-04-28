Дзюба и «Локомотив» начали переговоры о продлении контракта: игрок поставил два условия

«Локомотив» начал переговоры с нападающим Артемом Дзюбой о продлении контракта.

«Во вторник, 25 апреля, состоялся первый раунд переговоров Дзюбы с «Локомотивом» о продлении контракта, который истекает этим летом.

Встреча прошла, так сказать, в формате первого свидания, на котором стороны обменялись мнениями: кто что хочет? «Локомотива» убедился на практике в том, что Артем эффективен и мотивирован играть за клуб.

Сам Дзюба также хочет защищать красно-зеленые цвета и дальше. Деньги важны, но они не на первом плане – игрок получает удовольствие от работы с Галактионовым, ему нравится коллектив.

Теперь начинается обычная для таких случаев торговля за условия. Клуб хочет переподписать Дзюбу подешевле и на срок «1+1», тогда как Артем рассчитывает на более комфортные условия и двухлетний контракт. Это станет предметом обсуждения в ближайший месяц.

К концу чемпионата должен быть готов конкретный оффер, чтобы стороны под занавес РПЛ могли ударить по рукам», – сообщает инсайдер Иван Карпов.