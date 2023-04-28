Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Дзюба и «Локомотив» начали переговоры о продлении контракта: игрок поставил два условия

    Дзюба и «Локомотив» начали переговоры о продлении контракта: игрок поставил два условия

    «Локомотив» начал переговоры с нападающим Артемом Дзюбой о продлении контракта.

    «Во вторник, 25 апреля, состоялся первый раунд переговоров Дзюбы с «Локомотивом» о продлении контракта, который истекает этим летом.

    Встреча прошла, так сказать, в формате первого свидания, на котором стороны обменялись мнениями: кто что хочет? «Локомотива» убедился на практике в том, что Артем эффективен и мотивирован играть за клуб.

    Сам Дзюба также хочет защищать красно-зеленые цвета и дальше. Деньги важны, но они не на первом плане – игрок получает удовольствие от работы с Галактионовым, ему нравится коллектив.

    Теперь начинается обычная для таких случаев торговля за условия. Клуб хочет переподписать Дзюбу подешевле и на срок «1+1», тогда как Артем рассчитывает на более комфортные условия и двухлетний контракт. Это станет предметом обсуждения в ближайший месяц.

    К концу чемпионата должен быть готов конкретный оффер, чтобы стороны под занавес РПЛ могли ударить по рукам», – сообщает инсайдер Иван Карпов.

    • Дзюба в «Локо» с февраля.
    • Он лучший игрок РПЛ в марте.
    • Дзюба провел за «Локо» 7 матчей в РПЛ, забил 6 голов, сделал 4 ассиста.

    Новости по теме
    Слуцкий предложил Дзюбу «Локомотиву»: он убедил Галактионова подписать форварда 1
    Семак прокомментировал отказ Дзюбы пожать ему руку 8
    Щетинин из «Локо» рассказал, как относится к шуткам Дзюбы 2
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:58
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22220

      Persona_non_Grata 10 минут назад

      Не попросил Азмуна прикупить ?)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4040

      Эном айс > Persona_non_Grata 55 секунд назад

      Ой, Господи..(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1141

      кaстрюлька 28 минут назад

      Гнать ссаными тряпками, пока не опозорил. Последняя игра подтвердила, что это бесполезное, берёзовое полено

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14549

      playsh 50 минут назад

      Какой алчный,оказывается,этот дрочиллото...

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 