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    • 120 тысяч человек хотят посетить матч ветеранов «Спартака» в Волгограде: стадион вмещает 42 тысячи

    120 тысяч человек хотят посетить матч ветеранов «Спартака» в Волгограде: стадион вмещает 42 тысячи

    Глава службы по мероприятиям и спонсорским активациям РФС Кирилл Терешин заявил, что на матче ветеранов «Спартака» и «Динамо» будет аншлаг.

    – Ажиотаж в Волгограде есть?

    – Небывалый ажиотаж! На 42 000 зрительских мест более 120 000 запросов! На сегодняшний день реализовано больше 40 000 билетов.

    Первый удар по мячу произведет современник тех событий – первый вице‑президент РФС Никита Симонян. А песней открытия станет «Герои спорта» в исполнении Эдуарда Хиля‑младшего и губернского хора.

    • Матч станет реконструкцией встречи клубов 2 мая 1943 года.
    • Кубок для победителя матча куплен в интернет-магазине.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14549

      playsh 36 минут назад

      -Да,были люди в наше время
      -Не то,что нынешнее племя
      -Богатыри - не вы....
      Конечно,очень посмотреть на наших ветеранов хочется,не за деньги играли ребята,за честь и совесть.

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      Рейтинг: +3597

      acor94 38 минут назад

      Почему это именно Спартак вынесен в заголовок. А на ветеранов родного города не хотят смотреть, получается?

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      Рейтинг: +1252

      Таврида 54 минуты назад

      Судя по посещаемости в РПЛ тоже лучше ветеранам играть. Вот где Мостовой пригодится)))

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