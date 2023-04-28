120 тысяч человек хотят посетить матч ветеранов «Спартака» в Волгограде: стадион вмещает 42 тысячи

-Да,были люди в наше время
-Не то,что нынешнее племя
-Богатыри - не вы....
Конечно,очень посмотреть на наших ветеранов хочется,не за деньги играли ребята,за честь и совесть.
Глава службы по мероприятиям и спонсорским активациям РФС Кирилл Терешин заявил, что на матче ветеранов «Спартака» и «Динамо» будет аншлаг.
– Ажиотаж в Волгограде есть?
– Небывалый ажиотаж! На 42 000 зрительских мест более 120 000 запросов! На сегодняшний день реализовано больше 40 000 билетов.
Первый удар по мячу произведет современник тех событий – первый вице‑президент РФС Никита Симонян. А песней открытия станет «Герои спорта» в исполнении Эдуарда Хиля‑младшего и губернского хора.
- Матч станет реконструкцией встречи клубов 2 мая 1943 года.
- Кубок для победителя матча куплен в интернет-магазине.