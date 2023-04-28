120 тысяч человек хотят посетить матч ветеранов «Спартака» в Волгограде: стадион вмещает 42 тысячи

Глава службы по мероприятиям и спонсорским активациям РФС Кирилл Терешин заявил, что на матче ветеранов «Спартака» и «Динамо» будет аншлаг.

– Ажиотаж в Волгограде есть?

– Небывалый ажиотаж! На 42 000 зрительских мест более 120 000 запросов! На сегодняшний день реализовано больше 40 000 билетов.

Первый удар по мячу произведет современник тех событий – первый вице‑президент РФС Никита Симонян. А песней открытия станет «Герои спорта» в исполнении Эдуарда Хиля‑младшего и губернского хора.