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  • Слуцкий предложил Дзюбу «Локомотиву»: он убедил Галактионова подписать форварда

Слуцкий предложил Дзюбу «Локомотиву»: он убедил Галактионова подписать форварда

28 апреля 2023, 10:35
3

Стали известны подробности перехода нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Дзюбу предложил «Локомотиву» Слуцкий! Сначала он связался с Галактионовым, когда тот был с командой в Дубае, и сумел убедить, что Артем – это лучший выбор и он точно поможет решить задачу по выводу команды из кризиса.

Михаил маякнул выше, идея понравилась Нагорных, и он дал отмашку клубу готовить игроку предложение», – написал в телегарме инсайдер Иван Карпов.

«Артем входил в шорт лист футболистов, которых мы хотели пригласить в клуб в зимнее окно. Знаю, что Леонид Викторович Слуцкий приезжал на матчи «Локомотива» в ОАЭ, возможно там могли быть какие-то разговоры, обмен мнениями, это нормально в межсезонье между тренерами и специалистами.

В «Локомотиве» мнение главного тренера является определяющим при принятии решений о трансферах игроков. Когда Михаил Михайлович Галактионов сделал свое заключение, спортивный директор клуба вступил в переговоры и мы очень рады, что Артем с нами в Локомотиве!» – подтвердил председатель совета директоров «Локо» Нагорных.

  • Дзюба в «Локо» с февраля.
  • Он лучший игрок РПЛ в марте.
  • Дзюба провел за «Локо» 7 матчей в РПЛ, забил 6 голов, сделал 4 ассиста.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Слуцкий Леонид Галактионов Михаил
Комментарии (3)
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Таврида
1682667717
Когда Слуцкий брал интервью у Галактионова в Дубае ни капли не сомневался что он предложит Локо подписать своего дружбана Дзюбу.
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САНЁК17
1682681101
Норм дружески отношения, думаю Слуцкого за это дело отблагодарили тихаря
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моэм
1682747059
Как бы то ни было , но рекомендации Слуцкого , как опытного тренера , сильно помогли Локо вылезти из грязи.....главное тут , что получилось сделать дело , остальное вода .
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