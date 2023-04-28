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    • Слуцкий предложил Дзюбу «Локомотиву»: он убедил Галактионова подписать форварда

    Слуцкий предложил Дзюбу «Локомотиву»: он убедил Галактионова подписать форварда

    Стали известны подробности перехода нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

    «Дзюбу предложил «Локомотиву» Слуцкий! Сначала он связался с Галактионовым, когда тот был с командой в Дубае, и сумел убедить, что Артем – это лучший выбор и он точно поможет решить задачу по выводу команды из кризиса.

    Михаил маякнул выше, идея понравилась Нагорных, и он дал отмашку клубу готовить игроку предложение», – написал в телегарме инсайдер Иван Карпов.

    «Артем входил в шорт лист футболистов, которых мы хотели пригласить в клуб в зимнее окно. Знаю, что Леонид Викторович Слуцкий приезжал на матчи «Локомотива» в ОАЭ, возможно там могли быть какие-то разговоры, обмен мнениями, это нормально в межсезонье между тренерами и специалистами.

    В «Локомотиве» мнение главного тренера является определяющим при принятии решений о трансферах игроков. Когда Михаил Михайлович Галактионов сделал свое заключение, спортивный директор клуба вступил в переговоры и мы очень рады, что Артем с нами в Локомотиве!» – подтвердил председатель совета директоров «Локо» Нагорных.

    • Дзюба в «Локо» с февраля.
    • Он лучший игрок РПЛ в марте.
    • Дзюба провел за «Локо» 7 матчей в РПЛ, забил 6 голов, сделал 4 ассиста.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 10:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1250

      Таврида 3 минуты назад

      Когда Слуцкий брал интервью у Галактионова в Дубае ни капли не сомневался что он предложит Локо подписать своего дружбана Дзюбу.

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