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    Гинер рассказал, как появилась кричалка «Гинер все купил»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о своем отношении к кричалке «Гинер все купил».

    – Это запустили болельщики «Спартака», когда я только пришел. При том, что болельщики «Спартака» ко мне относятся адекватно, никогда не оскорбляли. Но когда мы стали выигрывать, они начали говорить: «Ой, Гинер все купил».

    Тогда наши болельщики сделали эту кричалку: «Зэк решетку подпилил – это Гинер все купил». И так далее. Они все это в насмешку сделали.

    – Вашим принципом было никогда не покупать матчи?

    – Конечно. Я вот что мог покупать? Хороших игроков. Совершать трансферы.

    Помню, твой земляк и мой друг написал в газете, что я оставил выжженную землю после того, как скупил футболистов по стране. Я потратил на то время, может быть, миллионов 10 максимум.

    До меня таких денег не тратил никто в стране. В Советском Союзе, если кто-то был нужен ЦСКА, его забирали в армию. Лобановский же в киевском «Динамо» забирал по стране вообще всех, кого только хотел.

    За деньги же никто не переходил из одного клуба в другой. А уже в мое время пошли трансферы, надо платить. Просто так не заберешь.

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    Источник: «Матч ТВ»

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