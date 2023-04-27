Гинер рассказал, как появилась кричалка «Гинер все купил»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о своем отношении к кричалке «Гинер все купил».

– Это запустили болельщики «Спартака», когда я только пришел. При том, что болельщики «Спартака» ко мне относятся адекватно, никогда не оскорбляли. Но когда мы стали выигрывать, они начали говорить: «Ой, Гинер все купил».

Тогда наши болельщики сделали эту кричалку: «Зэк решетку подпилил – это Гинер все купил». И так далее. Они все это в насмешку сделали.

– Вашим принципом было никогда не покупать матчи?

– Конечно. Я вот что мог покупать? Хороших игроков. Совершать трансферы.

Помню, твой земляк и мой друг написал в газете, что я оставил выжженную землю после того, как скупил футболистов по стране. Я потратил на то время, может быть, миллионов 10 максимум.

До меня таких денег не тратил никто в стране. В Советском Союзе, если кто-то был нужен ЦСКА, его забирали в армию. Лобановский же в киевском «Динамо» забирал по стране вообще всех, кого только хотел.

За деньги же никто не переходил из одного клуба в другой. А уже в мое время пошли трансферы, надо платить. Просто так не заберешь.