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    Семак оценил результаты конкурентов по РПЛ

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о конкуренции в чемпионате России.

    «Нужно смотреть на качество игры. Полагаю, они [конкуренты] в этом компоненте не потеряли. Но результата немного не хватает.

    Здесь уже разберeтся тренерский штаб. Такое бывает. Провести стопроцентную параллель между качеством и результатами невозможно. Можно создать 10 моментов, но проиграть 0:1.

    Чем больше сильных команд, тем лучше для чемпионата. Но повторюсь, у нас нет иллюзий, что в каком-то матче нам может быть легко.

    Каждый соперник – это серьeзное испытание. И мы должны показывать максимум», – заявил Семак.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 9-очковым отрывом.
    • Петербуржцы близки к 5-му чемпионству подряд.

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    Источник: «Чемпионат»

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