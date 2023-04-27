Семак оценил результаты конкурентов по РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о конкуренции в чемпионате России.

«Нужно смотреть на качество игры. Полагаю, они [конкуренты] в этом компоненте не потеряли. Но результата немного не хватает.

Здесь уже разберeтся тренерский штаб. Такое бывает. Провести стопроцентную параллель между качеством и результатами невозможно. Можно создать 10 моментов, но проиграть 0:1.

Чем больше сильных команд, тем лучше для чемпионата. Но повторюсь, у нас нет иллюзий, что в каком-то матче нам может быть легко.

Каждый соперник – это серьeзное испытание. И мы должны показывать максимум», – заявил Семак.