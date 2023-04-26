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Семак: «Зенит» выдает самый успешный сезон»

26 апреля 2023, 21:26
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак доволен сезоном в исполнении команды.

«Самый ли успешный этот сезон по результату и качеству игры? На сегодняшний день – да. Наша игра смотрится более стабильно и цельно – это касается и обороны, и атаки, откуда вытекает большое количество забитых мячей. Как следствие – рекордное количество очков.

Мы действительно достигли хороших показателей. Например, уже третий год подряд к 22-му туру забиваем 50 и более мячей. Для наших болельщиков это важный показатель.

Мы делаем максимум из того, что можем на определeнный момент времени. В первый сезон надо было понять, что делать с имеющимися футболистами. Их было около 35. Отобрали нужных и с того момента старались в каждое трансферное окно усиливать состав несколькими игроками. В первую зиму пригласили Ярослава Ракицкого, Вильмара Барриоса, Сердара Азмуна. Ещe через полгода пришли ещe несколько футболистов, которые сейчас среди лидеров. И так работа идeт шаг за шагом.

Были и два коронавирусных сезона, когда в ответственных матчах приходилось использовать молодых игроков. Проблемы были всегда. Но стараемся держать уровень, который сами же установили. И становиться лучше», – сказал Семак.

  • Семак в Санкт-Петербурге с 2018 года.
  • При нем команда 4 раза подряд взяла РПЛ.
  • «Зенит» и сейчас с отрывом лидирует в таблице.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (4)
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Persona_non_Grata
1682534218
Это не Зенит выдает успешный сезон, это конкуренты выдают отвратительные сезоны !(
Ответить
alp
1682536454
команда набрала ход.. но, важно еще и то, что все соперники, до одного, сильно сдали и деградируют...
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nik55
1682576878
легионеры выдают
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