Семак: «Зенит» выдает самый успешный сезон»

команда набрала ход.. но, важно еще и то, что все соперники, до одного, сильно сдали и деградируют...
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак доволен сезоном в исполнении команды.
«Самый ли успешный этот сезон по результату и качеству игры? На сегодняшний день – да. Наша игра смотрится более стабильно и цельно – это касается и обороны, и атаки, откуда вытекает большое количество забитых мячей. Как следствие – рекордное количество очков.
Мы действительно достигли хороших показателей. Например, уже третий год подряд к 22-му туру забиваем 50 и более мячей. Для наших болельщиков это важный показатель.
Мы делаем максимум из того, что можем на определeнный момент времени. В первый сезон надо было понять, что делать с имеющимися футболистами. Их было около 35. Отобрали нужных и с того момента старались в каждое трансферное окно усиливать состав несколькими игроками. В первую зиму пригласили Ярослава Ракицкого, Вильмара Барриоса, Сердара Азмуна. Ещe через полгода пришли ещe несколько футболистов, которые сейчас среди лидеров. И так работа идeт шаг за шагом.
Были и два коронавирусных сезона, когда в ответственных матчах приходилось использовать молодых игроков. Проблемы были всегда. Но стараемся держать уровень, который сами же установили. И становиться лучше», – сказал Семак.
- Семак в Санкт-Петербурге с 2018 года.
- При нем команда 4 раза подряд взяла РПЛ.
- «Зенит» и сейчас с отрывом лидирует в таблице.