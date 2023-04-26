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    Семак: «Зенит» выдает самый успешный сезон»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак доволен сезоном в исполнении команды.

    «Самый ли успешный этот сезон по результату и качеству игры? На сегодняшний день – да. Наша игра смотрится более стабильно и цельно – это касается и обороны, и атаки, откуда вытекает большое количество забитых мячей. Как следствие – рекордное количество очков.

    Мы действительно достигли хороших показателей. Например, уже третий год подряд к 22-му туру забиваем 50 и более мячей. Для наших болельщиков это важный показатель.

    Мы делаем максимум из того, что можем на определeнный момент времени. В первый сезон надо было понять, что делать с имеющимися футболистами. Их было около 35. Отобрали нужных и с того момента старались в каждое трансферное окно усиливать состав несколькими игроками. В первую зиму пригласили Ярослава Ракицкого, Вильмара Барриоса, Сердара Азмуна. Ещe через полгода пришли ещe несколько футболистов, которые сейчас среди лидеров. И так работа идeт шаг за шагом.

    Были и два коронавирусных сезона, когда в ответственных матчах приходилось использовать молодых игроков. Проблемы были всегда. Но стараемся держать уровень, который сами же установили. И становиться лучше», – сказал Семак.

    • Семак в Санкт-Петербурге с 2018 года.
    • При нем команда 4 раза подряд взяла РПЛ.
    • «Зенит» и сейчас с отрывом лидирует в таблице.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11524

      alp 43 минуты назад

      команда набрала ход.. но, важно еще и то, что все соперники, до одного, сильно сдали и деградируют...

      0
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      Рейтинг: +22205

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Это не Зенит выдает успешный сезон, это конкуренты выдают отвратительные сезоны !(

      1
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      Рейтинг: +11524

      alp > Persona_non_Grata 38 минут назад

      Ну даже если так, то, Зенит выдает таки успешный сезон, если выигрывает у конкурентов с отвратительным сезоном ))

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