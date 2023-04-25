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Тотти назвал уникальное качество Хвичи

25 апреля 2023, 08:28
1

Экс-игрок «Ромы» Франческо Тотти сравнил форварда «Милана» Рафаэля Леау и нападающего «Наполи» Хвичу Кварацхелию.

«Леау более силен физически и очень быстрый, Кварацхелия более техничен в ситуациях один на один. Это уникальное качество, которое сегодня сложно найти в чемпионате», – сказал Тотти.

  • У Хвичи нет голов и ассистов в семи матчах подряд во всех турнирах.
  • «Наполи» купил Хвичу прошлым летом за 10 миллионов евро.
  • Грузинский вингер забил 14 голов и сделал 16 ассистов в 36 матчах за клуб.

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Источник: Pagine Romaniste
Италия. Серия А Наполи Тотти Франческо Кварацхелия Хвича
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3meeeD
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