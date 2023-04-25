Тотти назвал уникальное качество Хвичи

Экс-игрок «Ромы» Франческо Тотти сравнил форварда «Милана» Рафаэля Леау и нападающего «Наполи» Хвичу Кварацхелию.

«Леау более силен физически и очень быстрый, Кварацхелия более техничен в ситуациях один на один. Это уникальное качество, которое сегодня сложно найти в чемпионате», – сказал Тотти.