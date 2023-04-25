Тотти назвал уникальное качество Хвичи

Экс-игрок «Ромы» Франческо Тотти сравнил форварда «Милана» Рафаэля Леау и нападающего «Наполи» Хвичу Кварацхелию.
«Леау более силен физически и очень быстрый, Кварацхелия более техничен в ситуациях один на один. Это уникальное качество, которое сегодня сложно найти в чемпионате», – сказал Тотти.
- У Хвичи нет голов и ассистов в семи матчах подряд во всех турнирах.
- «Наполи» купил Хвичу прошлым летом за 10 миллионов евро.
- Грузинский вингер забил 14 голов и сделал 16 ассистов в 36 матчах за клуб.
Источник: Pagine Romaniste