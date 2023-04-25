Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Тотти назвал уникальное качество Хвичи

    Экс-игрок «Ромы» Франческо Тотти сравнил форварда «Милана» Рафаэля Леау и нападающего «Наполи» Хвичу Кварацхелию.

    «Леау более силен физически и очень быстрый, Кварацхелия более техничен в ситуациях один на один. Это уникальное качество, которое сегодня сложно найти в чемпионате», – сказал Тотти.

    • У Хвичи нет голов и ассистов в семи матчах подряд во всех турнирах.
    • «Наполи» купил Хвичу прошлым летом за 10 миллионов евро.
    • Грузинский вингер забил 14 голов и сделал 16 ассистов в 36 матчах за клуб.

    Новости по теме
    У Хвичи больше месяца нет результативных действий: семь матчей подряд без голов и ассистов 8
    Хвича обратился к фанатам «Наполи» после вылета из Лиги чемпионов 9
    Слуцкий оценил прогресс Хвичи в «Наполи»
    Источник: Pagine Romaniste

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:28
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +894

      3meeeD 1 час назад

      Хинкали варит хорошо

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 