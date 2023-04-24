У Хвичи больше месяца нет результативных действий: семь матчей подряд без голов и ассистов

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия не отметился результативными действиями в матче 24-го тура РПЛ против «Ювентуса» (1:0).

У Хвичи нет голов и ассистов в семи матчах подряд во всех турнирах.

В последний раз 22-летний футболист отметился результативными действиями больше месяца назад – 19 марта. Тогда он забил и отдал голевую передачу в матче с «Торино».