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    • «Даже Голливуд такое не снимет»: Соболев – о победе «Спартака» над «Краснодаром» (4:3)

    «Даже Голливуд такое не снимет»: Соболев – о победе «Спартака» над «Краснодаром» (4:3)

    Форвард «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями после выигранного матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

    • Москвичи победили со счетом 4:3.
    • Они уступали 0:2 до 63-й минуты.
    • Соболев забил 2 гола и сделал ассист.

    «Как говорил тренер, мы как будто режиссеры, даже Голливуд такое не снимет. Да, выиграли, но пропускаем невынужденные голы из‑за своих ошибок.

    Есть над чем работать, хорошо, что победили. Игра оставляет желать лучшего. С первой по 95‑ю минуту второго отрезка я увидел команду, которая хочет и может побеждать.

    На турнирную таблицу не смотрю. Иду от игры к игре», – сказал Соболев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 22:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18323

      paracetamol 4 минуты назад

      Такое судейство Голливуд не снимет, иначе его посадят!

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