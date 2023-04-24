В «Бешикташе» отреагировали на новость, что «Газпром» хочет продавать через клуб игроков из РПЛ в Европу

Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи прокомментировал информацию об условиях сотрудничества с «Газпромом».
Ранее турецкие СМИ сообщали, что «Газпром» хочет использовать «Бешикташ» в качестве клуба-посредника для продажи игроков из РПЛ в Европу. Первыми трансферами могут стать игроки «Зенита» Малком и Вендел, полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и нападающий ЦСКА Хорхе Карраскаль.
«Ничего не знаю об этой схеме. Интерес «Бешикташа» к игрокам из РПЛ? Нет, нам это не интересно», – сказал Казанчи.
- «Газпром» – спонсор «Зенита» с 2005 года.
- В 2007–2022 годах «Газпром» был спонсором «Шальке».
- Также компания спонсирует сейчас сербскую «Црвену Звезду».
Источник: «Спорт-Экспресс»