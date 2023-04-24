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    • В «Бешикташе» отреагировали на новость, что «Газпром» хочет продавать через клуб игроков из РПЛ в Европу

    В «Бешикташе» отреагировали на новость, что «Газпром» хочет продавать через клуб игроков из РПЛ в Европу

    Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи прокомментировал информацию об условиях сотрудничества с «Газпромом».

    Ранее турецкие СМИ сообщали, что «Газпром» хочет использовать «Бешикташ» в качестве клуба-посредника для продажи игроков из РПЛ в Европу. Первыми трансферами могут стать игроки «Зенита» Малком и Вендел, полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и нападающий ЦСКА Хорхе Карраскаль.

    «Ничего не знаю об этой схеме. Интерес «Бешикташа» к игрокам из РПЛ? Нет, нам это не интересно», – сказал Казанчи.

    • «Газпром» – спонсор «Зенита» с 2005 года.
    • В 2007–2022 годах «Газпром» был спонсором «Шальке».
    • Также компания спонсирует сейчас сербскую «Црвену Звезду».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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