В «Бешикташе» отреагировали на новость, что «Газпром» хочет продавать через клуб игроков из РПЛ в Европу

Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи прокомментировал информацию об условиях сотрудничества с «Газпромом».

Ранее турецкие СМИ сообщали, что «Газпром» хочет использовать «Бешикташ» в качестве клуба-посредника для продажи игроков из РПЛ в Европу. Первыми трансферами могут стать игроки «Зенита» Малком и Вендел, полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и нападающий ЦСКА Хорхе Карраскаль.

«Ничего не знаю об этой схеме. Интерес «Бешикташа» к игрокам из РПЛ? Нет, нам это не интересно», – сказал Казанчи.