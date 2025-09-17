Президент «Бешикташа» оценил трансфер Жедсона в «Спартак»

Президент «Бешикташа» Сердар Адали высказался о продаже полузащитника Жедсона Фернандеша в «Спартак».

«Пожалуй, единственный игрок, уход которого действительно расстроит наших болельщиков, – это Жедсон. Решающим фактором стало решительное желание игрока уйти.

Мы урегулировали ситуацию с «Бенфикой». Выкупили оставшуюся половину его контракта за 10 миллионов евро. Оформили переход в московский «Спартак», получив 26 миллионов евро за трансфер и 2 миллиона евро в виде бонусов. Мы также получим 10% от его последующей продажи. Это была самая дорогая продажа игрока в истории «Бешикташа», – сказал Адали.